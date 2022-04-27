Замозанятые получают «портфель»

«Питерец.ру» сообщает, что жители Ленобласти, работающие на себя, стали подавать заявки на «портфель самозанятого». Это набор бесплатных услуг, предоставляемых самозанятым гражданам.

Люди, имеющие этот статус, могут рассчитывать на рекламу, продвижение в соцсетях и участие в деловых мероприятиях региона. Все это предоставляется бесплатно. В прошлом году таким портфелем воспользовались 70 человек. В 2022 году это количество окажется вдвое больше.

Напоминаем, что самозанятость – форма трудоустройства, при которой человек работает на себя, но не имеет наемных работников и не является индивидуальным предпринимателем. Этот режим был введен в 2019 году, и сейчас он действует по всей стране. Многие люди выходят из тени и регистрируются в качестве самозанятого.