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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Украшение тела: что следует знать о пирсинге?

Украшение тела: что следует знать о пирсинге?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Пирсинг как форма его украшения, в последнее время становится все более популярным.

Пирсинг как форма его украшения, в последнее время становится все более популярным. Это больше не прерогатива субкультур и молодежи. В настоящее время кольцо клинкер в необычном месте — это интересный акцент, добавляющий альтернативный характер образу.

Все, что вам нужно знать об искусстве пирсинга

Чтобы получить удовольствие от эстетичного и правильно выполненного пирсинга, нужно придерживаться нескольких правил. В первую очередь следует отправиться в проверенную студию, правильно подобрать украшения и тщательно следить за гигиеной в процессе заживления.

Откуда взялось искусство пирсинга?

Первые упоминания о пирсинге восходят к древности. В Египте, Греции и Риме пирсинг имел символическое значение. В настоящее время пирсинг становится все более распространенным. Серьга в необычном месте трактуется как проявление индивидуализма и креативности. В Риме серьга была знаком богатства, а проколотые соски были признаком воинов, символизирующими храбрость и отвагу. Пирсинг был также известен у племен Америки, в культурах майя и ацтеков. Христианство отрицало серьги, называя это варварским и языческим обычаем. В 1970-е годы произошло возрождение этого искусства с появлением общей тенденции.


Пирсинг только у профессионала

Только процедура пирсинга, выполненная профессиональным опытным мастером, может быть полностью правильной и безопасной. Специалист — это человек, который своим опытом и знаниями, гарантирует правильную установку украшения. Тело прокалывается канюлей или инъекционной иглой соответствующей толщины. Только такой инструмент позволяет добиться полной стерильности процедуры и минимально возможного повреждения тканей организма. Популярные пистолеты для мочки сережек не подходят для других частей тела, и в этом случае лучше использовать стерильную иглу. Правильно проведенная процедура практически безболезненна. Степень воздействия на тело зависит от иннервации данной его части и навыков мастера.

Гигиена и процесс заживления

Правильно проведенная процедура — это одно, но многое зависит еще и от того, как пользователь позаботится о свежем пирсинге. Необходимо помнить, что вредному воздействию загрязнений подвержена открытая рана. Инфекции в этих местах могут привести к серьезным заболеваниям и деформации тканей тела.


Время заживления зависит от места укола и индивидуальных особенностей организма. Нормальные ощущения после прокола — небольшая боль и зуд. У устьев пункционного канала могут появиться утечки жидкости, содержащей лимфу. Свежий пирсинг промывают физиологическим раствором до полного заживления. Следует избегать длительного замачивания раны в ванне или посещения бассейна. Не следует злоупотреблять кофеином, алкоголем и аспирином, поскольку они могут повышать кровяное давление и разжижать кровь.


Хотя пирсинг — наименее инвазивный вид модификации тела, и следы удаленной серьги практически не видны, каждое решение о пирсинге следует тщательно продумывать. Процедура должна проводиться в надежном, рекомендованном и профессиональном месте. Также следует позаботиться о гигиене.

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