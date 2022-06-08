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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Как выбрать телевизор

Как выбрать телевизор

0
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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
pixels.com
Подобрать идеальный телевизор – задача не из простых.

Подобрать идеальный телевизор – задача не из простых. Ведь множество производителей предлагает обширный ассортимент самых разных устройств. Размер и расширение экрана, тип матрицы, наличие дополнительных функций – вот с какими показателями стоит определиться перед совершением покупки. В этой статье вы узнаете как выбрать телевизор.

Выбор телевизора

Выбор такого девайса необходимо совершать с учётом следующих параметров:
Диагональ и размер. Размер следует выбирать исходя из предполагаемого места установки устройства, чтобы понять, какую величину телевизора стоит в итоге искать. Многие предпочитают выбирать диагональ как можно больше. Однако оптимальным расстоянием по рекомендации производителей считается до 2.5 диагонали. Плюс ко всему стоит учитывать, что стоимость большего размера и диагонали выйдет дороже.

Разрешение

Степень детализации изображения имеет непосредственную связь с разрешением. Существует несколько видов последнего:
HD, 1280х720, подходящий для просмотра Тв каналов с диагональю, не превышающей 32 дюйма. Подобный формат считается устаревшим.

Full HD, 1920х1080, постепенно уступающий более современному 4К, но всё ещё представленный во многих моделях. Именно на данном типе разрешения доступно большее количество контента.

4К, более современный формат, подходящий для просмотра сериалов, фильмов, однако уступающий предыдущему собрату как вариант для просмотра Тв программ.

8К, превосходящий все остальные форматы по разрешению. Но подобный вид разрешения ещё не очень распространён, его можно встретить лишь на нескольких моделях телевизоров.

Тип матрицы

Выбор останавливать придётся на одной из 4-х матриц:
LED, технология которой основана на жидких кристаллах. В зависимости от расположения в матрице кристаллов различают IPS и VA панели. Первая панель отлично подойдёт для просмотра разнопланового контента при естественном освещении, а VA для вечернего просмотра кино совсем небольшим количеством зрителей (панель отличается наличием слабого угла обзора).

QLED, позволяющая создать более яркую картинку.
OLED, обеспечивающая отличную контрастность и, благодаря своей особой технологии, дающая возможность делать телевизоры толщиной всего в несколько сантиметров. Минусом устройств с подобным типом матрицы является высокая стоимость.

Nano Cell, использующая наночастицы и предлагающая более яркую цветовую палитру.

Частота развёртки

Такой параметр измеряется в герцах, он служит показателем для обновления экрана за секунду: чем больше частота, тем более плавно выглядят динамичные сцены. Обычно 60Гц вполне достаточно для просмотра передач и фильмов, большая частота развертки необходимо лишь при желании играть в видеоигры.

Если телевизор нужен не только для просмотра фильмов и передач и ещё присутствует необходимость подключения разного рода устройств, обратить внимание стоит и на разъёмы. Так, USB-порт станет необходимым для закачки фильмов на флеш карту, а HDMI незаменим при подключении ноутбуков и консолей.

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