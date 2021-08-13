Топ-3 моделей телевизоров с диагональю экрана 55 дюймов

Наиболее распространенными размерами экранов современных LCD-телевизоров являются диагонали от 32 до 65 дюймов. 32-дюймовые модели подходят для кухонь и небольших спален, а устройства 58 дюймов и выше можно разместить только в крупногабаритных помещениях. Да и по цене они не очень подходят для массового потребителя. Поэтому оптимальным размером экрана для гостиных комнат средней и большой площади считается диагональ 55 дюймов.

Большинство современных 55-дюймовых ТВ имеют разрешение матрицы 4К. Такие устройства способны воспроизводить видеоконтент в самом высоком качестве. Full HD-дисплеи встречаются уже довольно редко и устанавливаются только на крайне бюджетных моделях. Телевизор вне зависимости от диагонали также должен быть оборудован системой Smart TV, которая предоставляет пользователям доступ к интернету, стриминговым сервисам и другим полезным медиаресурсам. Мы подобрали для вас 3 отличные модели 55-дюймовых телевизоров, которые при доступной цене обладают всеми необходимыми качествами.

Samsung QE55Q60TAUXUA

QLED-экран телевизора выполнен по технологии квантовых точек. Благодаря этому обеспечивается реалистичная цветопередача на любом уровне яркости. Высокое разрешение матрицы 3840 x 2160 (4К) вместе с функцией Quantum HDR гарантируют максимальную деталировку картинки, а технология «Мегаконтраст» всегда поддерживает оптимальную для восприятия насыщенность.

Samsung 55 дюймов оборудован мощным процессором Quantum Processor Lite, который в реальном времени оптимизирует цвета и настройки контрастности, а также регулирует HDR. Телевизор имеет сверхтонкие рамки, поэтому ваше внимание будет приковано исключительно к изображению на экране. Smart TV на основе фирменной операционной системы Tizen OS предоставляет доступ ко всем необходимым сервисам. Звук Dolby Digital Plus мощностью 20 Вт отличается высокой четкостью и плотностью.

Xiaomi Mi TV UHD 4S Smart TV

55-дюймовый 4К телевизор от Xiaomi привлекает доступной стоимостью при отличных технических характеристиках и внешнем исполнении. Качество изображения ULTRA-HDR заставит вас полностью погрузиться в происходящее на экране. 4-ядерный процессор быстро обрабатывает данные и оптимизирует картинку. ТВ оснащен 2 ГБ ОЗУ для быстродействия и 8 ГБ встроенной памяти для установки приложений из магазина Play Market.

Два динамика с объемным звуком Dolby+DTS обеспечивают чистоту высоких частот и плотные басы. Пульт с минималистичным дизайном позволяет удобно руководить контентом и поддерживает голосовое управление. Пользователя порадует также большое количество портов для подключения периферийной техники и медиапроигрывателей.

Hisense 55U8QF

Эта модель станет отличным выбором для просмотра фильмов в высоком качестве, трансляций спортивных событий, обзора онлайн-кинотеатров, видеоигр. Качество изображения Ultra HD 3840 x 2160 и технология HDR формируют высокореалистичную картинку, которая полностью захватывает внимание зрителя. Аудиосистема Dolby Atmos мощностью 20 Вт органично дополняет эффект погружения.

Фирменная операционная система VIDAA U4.0 имеет понятный удобный интерфейс, который предоставляет быстрый доступ ко всем необходимым функциям. Благодаря яркости 1000 нит, процессорному управлению технологией HDR, системе Dolby Vision достигается максимальная детализация каждого пикселя и чистая насыщенная цветопередача.