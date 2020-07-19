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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кровати, диваны, мебель » Выбор мебели для спальни, главные советы

Выбор мебели для спальни, главные советы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Отправляясь ко сну, каждый мечтает о покое, расслабленности, уюте.

Отправляясь ко сну, каждый мечтает о покое, расслабленности, уюте. Стоит позаботиться о мелочах, чтобы обеспечить эти требования. Подумать о мебели, интерьере, функциональности, экологичных материалах. Только тогда сон пройдет в здоровой обстановке, будет полноценным. А вот подобрать качественную и недорогую мебель для спальни можно на сайте фабрики мебели «Бэст-Мебель» https://www.spb.bestmebelshop.ru/catalog/mebel-dlya-spalni/.

Момент первый – самый важный: кровать

Габаритом пространства под нее нужно определиться заранее. В магазине придется им руководствоваться. Место для отдыха должно соответствовать правилам эргономики, отвечать росту владельца, быть надежным, безопасным, просторным. Выбор изголовья определяют размеры комнаты. Для материала каркаса производители предлагают разные варианты: металлический, деревянный, плетеный. Сетку часто заменяют надежными гибкими ламелями. У кровати – собственный основной элемент. Это – матрас. Подобрать его лучше, испробовав на упругость и твердость. Возможно, выбор падет на ортопедический вариант. Стоит проследить, чтобы вес спального места выдерживал такую нагрузку, как высокий дорогой матрас.

Кровать должна вписываться в продуманный заранее интерьер спальни. А, если нужны дополнительные места хранения, этот предмет мебели подбирают со специальными невидимыми ящиками – отсеками.

Можно найти кровать – комплект с тумбочкой, трельяжем и т.д.

Момент 2-й. Что добавит комнате функциональности?

Один комод способен заменить несколько прикроватных тумбочек, он добавит интерьеру изящность, сохранит порядок. Туда отправляют все мелочи. Тогда комната не перенасыщается предметами. Над комодом размещают зеркало. Но тумбочки – допустимы у кровати. Можно позаботиться об их эксклюзивности, а можно купить комплект.
Шкафы устанавливают в спальне, если позволяет пространство. Для маленькой комнаты они не подойдут – перегрузят помещение. Решают проблему – вместительные стеллажи до потолка.

Момент 3-й – забота о здоровье

Избавиться от неприятных токсичных запахов в помещении, где человек отдыхает, помогут экологичные материалы для изготовления спальных гарнитуров. Металл, дерево – вот предпочтительный выбор. Если «напрягает» цена или присутствует аллергия на дерево, стоит выбрать мебель для спальни из МДФ, ДСП. Лучше удостовериться ознакомиться с качеством и безопасностью, затребовав сертификаты. Там есть указание на содержание или отсутствие формальдегидов.

Момент 4-й - соответствие требуемому функционалу

Особенно вопрос касается малогабаритных квартир, когда спальню используют для отдыха, хранения вещей, работы или игры. Решений - множество. Это двухъярусные кровати, диваны, подиумы, зонирование помещений с помощью перегородок из стекла, ширм, шкафов-купе, стеллажей, сквозных полок. Спальное место может быть выдвижными или прячущимися в шкаф.

Момент 5-й - как расставить мебель?

Создать в спальне максимально больше свободного пространства - главная задача. На большой площади кровать можно поставить посредине, но на маленькой - лучше отвести ей уютный уголок, чтобы избавить спящего от сквозняков, позаботиться о правильном распределении энергии по фэн-щуй. К двуспальной кровати подходы должны быть доступны с обоих сторон. Изголовье не стоит располагать у окна или у радиатора отопления.

Момент 6-й - основной цвет спальни

Кричащие тона здесь не уместны. Предпочтительно выбрать спокойные, пастельные, глубокие, насыщенные. В этой комнате должна ощущаться располагающая к отдыху атмосфера покоя и умиротворения.

Момент 7-й - не переусердствовать с техникой и аксессуарами

В спальне лучше отказаться от телевизора – пусть он находится на территории гостиной. Такой совет дают эксперты. Но, если без него не обойтись – телевизор размещают на высоте от 1 до 1.2 метров. Оптимальное расстояние до глаз определяется умножением размера диагонали экрана на три.
В качестве аксессуаров для украшения интерьера используют зеркала, картины, семейные фото, ковры, вазы, цветы и сувениры. Главное - иметь чувство меры, чтобы не разрушить гармонию.

Подход к выбору мебели и оформлению спальни должен быть серьезным, продуманным. Тогда владелец ощутит в комнате уют и комфорт.

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