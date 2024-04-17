Контрактное производство электроники

ента новостей

12:52
В трех районах Петербурга ограничат дорожное движение
12:34
В Лаборатории Касперского представили российский смартфон на KasperskyOS
12:22
Депутат Госдумы объяснил, почему сейчас стоит отключить iMessage на своем телефоне
12:14
Подозреваемого в убийстве женщины в Сертолово задержали в Подмосковье
12:06
В Невском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам 7,6 млн рублей
12:00
В Калининском районе пенсионерка передала мошенникам 10 миллионов рублей
10:09
В СПб состоится форум «Россия 809»
09:35
Когда кофе оказывается вреден?
01:25
Сразу пять шахматистов имеют шансы выиграть турнир претендентов в Торонто по итогам 10-го тура – Непомнящий, Гукеш, Каруана, Накамура и Прагнанандха
01:01
Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла китаянке Лэи Тинцзэ в 10-м туре претендентского турнира в Канаде
23:43
Форвард «Металлурга» Денис Зернов стал автором победной шайбы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 с «Автомобилистом»
16:37
Выставка Максима Моргунова «Течение жизни»
16:33
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти
16:27
В Ленобласти отремонтируют участок региональной трассы к деревне Ополье
16:14
В деревне Извара установят памятник Николаю Рериху
16:05
Единственный в мире грузовой ретротрамвай на базе ЛМ-33 представили в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ
14:39
В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту
12:49
В Петербурге пройдет международная просветительско-патриотической акция «Диктант Победы»
12:22
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на грандиозный байк-фест
12:15
Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством
10:46
Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте
10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
10:26
В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
10:03
Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников
09:56
В Московском районе задержали курьера мошенников
09:56
Введут ограничения на книги иноагентов
09:06
Субботник все равно состоится?
19:07
Российский гроссмейстер Непомнящий после ничьей в 9-м туре турнира претендентов продолжает лидировать вместе с индийским шахматистом Гукешем – у обоих по 5,5 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Контрактное производство электроники

Контрактное производство электроники

0
30
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Услуги контрактного производства и монтажа электроники набирают большую популярность.

Услуги контрактного производства и монтажа электроники набирают большую популярность. Контрактное производство электроники широко применяется в разных сферах деятельности. Это важный процесс для будущего многих компаний.

Кому может потребоваться услуга

Контрактное производство и сборка печатных плат может потребоваться следующим компаниям и организациям:

  • Производители электронной аппаратуры. Компании, специализирующиеся на производстве различных электронных устройств, таких как мобильные телефоны, компьютеры, бытовая техника и промышленное оборудование, могут обращаться к контрактным производителям для сборки печатных плат.
  • Стартапы. Новые компании, которые разрабатывают электронные продукты, могут использовать услуги контрактного производства печатных плат для изготовления прототипов и серийного производства своих устройств.
  • Крупные корпорации. Даже у крупных корпораций, у которых есть собственные производственные мощности, может быть потребность в дополнительной емкости производства при больших объемах заказов или для изготовления специализированных компонентов.
  • Научно-исследовательские институты. Лаборатории и исследовательские центры могут обращаться к контрактным производителям для изготовления экспериментальных печатных плат для своих проектов.

Компании, разрабатывающие медицинское оборудование и приборы, также могут нуждаться в контрактном производстве печатных плат для своих продуктов.

Суть контрактного производства электроники

Данный процесс осуществляется по следующей схеме:

  • Подготовка производства. Заказчик предоставляет спецификации и дизайн печатной платы (PCB) контрактному производителю. Этот дизайн может быть создан заказчиком самостоятельно или в сотрудничестве с инженерами контрактного производителя.
  • Изготовление PCB. После получения дизайна PCB производитель начинает процесс изготовления печатной платы.
  • Компоновка компонентов. После изготовления печатной платы на неё размещаются компоненты. Это могут быть различные электронные элементы.
  • Пайка компонентов. После компоновки компонентов они паяются на печатную плату. Это может быть выполнено либо методом ручной пайки, либо с использованием автоматических паяльных машин.
  • Тестирование. После завершения сборки и пайки печатной платы она проходит процесс тестирования.
  • Конечная сборка. После успешного тестирования печатная плата может быть интегрирована в конечное электронное устройство, если это часть более крупной сборки.

Законченные печатные платы или готовые электронные устройства упаковываются и отправляются заказчику.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-03-2024, 00:57
Что нужно знать об изготовлении многослойных печатных плат на заказ
11-03-2024, 19:30
Разработка устройств: от идеи к реальному воплощению
1-07-2019, 00:11
Качественная печать по доступным ценам
10-01-2024, 13:36
Производство скотча на заказ: оптимизация и уникальность
5-03-2024, 00:06
Разработка одежды по образцу
19-05-2023, 15:42
Яндекс запускает собственное производство оборудования

Происшествия на дорогах

0
156
16-04-2024, 10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
0
145
16-04-2024, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
0
144
16-04-2024, 10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
211
15-04-2024, 16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
Наверх