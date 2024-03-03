Что нужно знать об изготовлении многослойных печатных плат на заказ

ента новостей

01:49
«СКА-Нева» с минимальным счётом обыграла «Южный Урал» в пятом матче серии плей-офф ВХЛ: решающую шайбу забросил Танков после удаления Зимина
01:13
Нулевой ничьей завершился матч между «Зенитом» и «Спартаком» в возобновившемся футбольном первенстве, зато жёлтых карточек было показано сразу 8
16:57
В Петербурге в гараже на Камышовой улице мужчина выстрелил себе в голову
14:02
В Мурино пьяная ссора дворников закончилась поножовщиной
13:54
В Петербурге задержали налетчика на табачный магазин
13:49
В Петербурге после взрыва беспилотника 6 человек обратились за помощью к медикам
08:22
Поставщик подвел «Пятерочку»
07:40
Их свадьба была необычной
00:58
С поражения 2:5 от «Торпедо» СКА начал поход за Кубком Гагарина – 2024
18:47
В ДТП на Планерном виадуке погиб водитель «Рено Аркана»
18:18
Матчем «Авангарда» и «Лады» начался розыгрыш Кубка Гагарина – 2024: омичи ведут 4:1 после второго периода
17:00
В центре Петербурга мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия
13:49
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 1 по 10 марта
13:40
Бюджетные доходы снова превысили триллион
13:31
Полицейские задержали пятерых налетчиков на квартиру в Мурино
13:20
В Пушкине поймали подозреваемую в грабеже
13:15
В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам около 17 млн рублей
13:10
В Невском районе ограбили ломбард
13:06
Полицейские раскрыли убийство 25-летней давности
13:01
В Петербурге мужчина убил свою сестру
12:54
Испытывают новый электробус
10:57
19 бойцов Ленинградского полка вступили в «Единую Россию»
01:35
Поражением в Альметьевске завершило сезон – 2023/2024 в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»
13:46
«Единая карта петербуржца» представила новый сервис - «Гражданский контроль»
13:35
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года»
13:25
В СПбГУ открыли Турецкий кабинет
13:10
Как запрет рекламы у иноагентов ударит по их доходам и скажется ли на рынке рекламы в РФ?
13:00
В Сосновом Бору подростки с водяным пистолетом требовали деньги у продавца шавермы
12:36
В Ленобласти задержали подростков, совершившие кражу из храма в деревне Торошковичи
12:31
В Красносельском районе мужчина отобрал у знакомой мобильный телефон
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Что нужно знать об изготовлении многослойных печатных плат на заказ

Что нужно знать об изготовлении многослойных печатных плат на заказ

0
6
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
Freepik
Многослойные печатные платы — это ключевой элемент в современной электронике

Многослойные печатные платы — это ключевой элемент в современной электронике, обеспечивающий соединение различных компонентов и проводников в единое целое. Такие платы состоят из нескольких слоев, каждый из которых содержит дорожки и элементы схемы. Они позволяют уменьшить размеры устройств, повысить производительность и надежность. Многослойные печатные платы часто используются в телефонных аппаратах, компьютерах, медицинском оборудовании и других устройствах, где необходима высокая плотность компонентов и сигналов.

Процесс производства многослойных печатных плат

Процесс изготовления многослойных печатных плат начинается с подготовки базового материала, который обычно представляет собой стеклотекстолит или фольгированный полимер. Затем проводится нанесение тонких слоев меди на поверхность материала, что обеспечивает проводимость для электрических сигналов. После этого происходит фрезерование или протравливание дорожек и отверстий для размещения компонентов. Завершающим этапом является сборка всех слоев в единую конструкцию при помощи прессования и нагрева.

Технологические особенности изготовления на заказ

Изготовление многослойных печатных плат на заказ предполагает учет особых требований клиента к конструкции и характеристикам платы. Для этого используются специализированные CAD-системы, позволяющие разрабатывать макеты схем и формировать технологические процессы изготовления. При заказе учитывается не только количество слоев и их толщина, но и материал базовой платы, тип используемых диэлектриков, требования к плотности размещения компонентов и допустимым электрическим характеристикам.

Современные технологии производства многослойных печатных плат постоянно совершенствуются для улучшения качества и производительности электронных устройств. Одним из таких инновационных подходов является использование лазерных технологий для создания микродорожек и отверстий на поверхности платы. Этот метод позволяет значительно увеличить точность и скорость процесса изготовления, а также снизить вероятность дефектов из-за механического воздействия. 

Практическое применение многослойных печатных плат

Многослойные печатные платы широко применяются в различных областях промышленности и бытовой техники. Они используются в производстве смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, телевизоров, медицинского оборудования, автомобильной промышленности и прочих областях, где требуется высокая степень интеграции и надежности. Благодаря своим техническим характеристикам и гибкости конструкции многослойные печатные платы остаются одним из важнейших элементов в современной электронике.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-07-2019, 00:11
Качественная печать по доступным ценам
10-01-2024, 13:36
Производство скотча на заказ: оптимизация и уникальность
20-08-2021, 16:39
Что нужно знать о кабеленесущих системах
15-12-2023, 13:05
Подбор оборудования для термоусадки различных изделий
26-04-2023, 22:59
Автоматизация процесса сварки и наплавки — новые возможности и перспективы
24-07-2023, 20:57
Подарочные коробки: виды, преимущества изготовления на заказ

Происшествия на дорогах

0
214
1-03-2024, 18:47
В ДТП на Планерном виадуке погиб водитель «Рено Аркана»
0
250
28-02-2024, 20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
0
216
28-02-2024, 12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
0
197
28-02-2024, 12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
Наверх