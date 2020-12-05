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Первое домашнее купание новорожденного

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Купание – обязательная процедура в уходе за новорожденным, которая должна проводиться ежедневно

Купание – обязательная процедура в уходе за новорожденным, которая должна проводиться ежедневно, потому что детская кожа нуждается в регулярном очищении – настолько она быстро обновляется. Но самое первое купание часто пугает молодых родителей, особенно, если ребенок – первенец.

Что понадобится для первого купания?

К моменту появления малыша в доме вам нужно позаботиться о наличии всех необходимых для купания детских товаров. Это ванночка, лучше всего – специальная детская, ведь в отличие от обычного таза она разработана с учетом анатомического строения тела ребенка. Не забудьте о термометре для воды, а чтобы ополоснуть малыша после купания, нужен небольшой ковшик или другая похожая емкость.

Обязательно приготовьте полотенце – обычное банное или специальное детское с капюшоном. Также к моменту начала купания у вас должны быть приготовлены свежий подгузник и сменная чистая детская одежда. А шампуни, пена для ванны, мыло и другие моющие средства вам пока не понадобяится – новорожденных купают в обычной воде, иногда – с добавлением отваров лекарственных трав, например, череды или ромашки.

Как не бояться?

Не стоит бояться и переживать, что ребенок выскользнет во время купания или вы его уроните. Нужно лишь уверенно держать малыша. Для пущей уверенности можно позвать на помощь опытного родственника – бабушку, старшую сестру или даже соседку, имеющий такой опыт. Однако слишком много людей около ванночки собирать не нужно – это будет мешать.

Температура воды и воздуха в комнате

В первые недели воду для купания малыша кипятят, потому что пупок у него пока еще не зажил окончательно и потому открыт для попадания инфекции. Кипячение следует организовать заранее – к моменту начала процедуры вода должна остыть до нужной температуры – порядка +37…+38℃. Иногда такая жидкость кажется ребенку слишком горячей, и он начинает плакать, краснеет. Плачет он и тогда, когда ванна будет для него слишком холодной, при этом плач будет сопровождаться «мурашками» на коже.

В комнате, где будет организовано купание, должны отсутствовать сквозняки, помещение нужно хорошо прогреть, оптимальная температура воздуха +22…+24℃.

Приступаем к водным процедурам

Аккуратно, чтобы не испугать новорожденного, опускаем его тельце в воду так, чтобы шея и голова находилась над поверхностью жидкости, и бережно поливаем из ковшика. Если малыш плачет, но с температурой воды это не связано, возможно, он просто боится. В этом случае попробуйте купать его в пеленке – многие дети так чувствуют себя в большей безопасности.

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