Новогодний корпоратив: 5 правил хорошего тона

Многие люди недооценивают значение новогодних корпоративов, однако они не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Праздник, проведенный в стенах офиса, так же богат на условности, как и рабочие будни. В этот вечер сотрудники могут отдыхать и веселиться, однако они ни в коем случае не должны забывать о направленных на них любопытных взглядах. Кстати, заказать корпоратив в Санкт-Петербурге можно на сайте https://spb.eventyon.ru/business/.

Каких правил поведения должны придерживаться сотрудники во время новогоднего корпоратива?

Прийти на него

Ни в коем случае не нужно искать способы пропустить праздник: этого не оценят ни коллеги, ни начальники. Руководство может увидеть в пропуске корпоратива следы саботажа и подрыва коллективной сплоченности. Коллеги же решат, что отсутствующий ставит себя выше остальных. Пропустив праздник, сотрудник может забыть о корпоративном единстве и «чувстве локтя».

Как бы грубо это ни звучало, только серьезную болезнь или смерть руководство может назвать уважительной причиной для пропуска. Любой другой повод станет лишь «отмазкой», которую все сочтут подозрительной.

Если по личным обстоятельствам все же не получается провести много времени на корпоративе, стоит прийти хотя бы на официальную часть, а затем отпроситься у начальства.

Забыть про опоздания

Во время новогоднего праздника действуют те же правила, что и в обычный рабочий день. Одно из них исключает опоздания. Если сотрудник пришел на корпоратив не вовремя, его считают невежливым и безответственным. Многие стараются прийти после официальной части, думая, что так смогут загладить свою вину. Однако это не получается по двум основным причинам:

Во-первых, многие начальники уходят именно после официальной части, т. е. они могут просто не узнать, что сотрудник пришел чуть позже;

Во-вторых, коллеги увидят в таком поведении хитрость: они решат, что опоздавший любит веселиться, но вот думать об отчетах и дедлайнах не хочет.

Помнить о дресс-коде

Корпоратив сложно назвать неформальным мероприятием. Согласно официальной формулировке, на праздник в офисе не стоит приходить в излишне дорогом наряде или показывать слишком много голого тела. Наиболее предпочтительны классические костюмы, являющиеся образцом сдержанности.

Не стоит стараться выделиться из толпы: так можно вызвать подозрительность или зависть коллег и руководства. При объявлении тематической вечеринки рекомендуется следовать костюмированным указаниям. Корпоратив следует рассматривать как возможность показать всем чувство стиля, а не как повод выставить себя шутом.

Не злоупотреблять алкоголем

С помощью корпоративов многие начальники стараются проверить сотрудников на их любовь к алкоголю. Наиболее предпочтительный вариант – соблюдение золотой середины. Совсем отказываться от предлагаемых напитков не рекомендуется: так можно стать объектом различных слухов и домыслов.

Если же выпить много, можно потерять уважение в глазах коллег. Кроме того, в состоянии сильного опьянения возникает риск попадания в неловкую ситуацию.

Не быть тенью

Даже если конкурсы и развлечения кажутся глупыми, стоит хотя бы в некоторых из них принять участием. Мрачный вид вызовет раздражение начальников, которые увидят в этом желание испортить праздник.

С другой стороны, кокетничать и фамильярность с начальством не рекомендуется. Стоит также ограничить общение с подвыпившим начальником, чтобы не попасть в неприятность.

Корпоратив – это непринужденные беседы, несколько оригинальных тостов и соблюдение основных правил. Главное – не стараться выделяться из толпы и не портить всем праздник.