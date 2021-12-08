Новинки ВОЛС за 2021 год

Несмотря на тенденцию снижения производства волоконно-оптических кабелей на три с половиной процента в 2020 году, новые технологии не перестают появляться. В середине 2021 года японскими инженерами был установлен новый рекорд по передаче данных. Теперь фильмы скачиваются за 28 долю секунды.

1. Новые технологии от японских инженеров

По оптическому кабелю длиной в 3 тысячи километров передали информацию со скоростью 319 террабит в секунду. В последний раз в 2020 году был достигнут рекорд передачи данных в 172 террабита в секунду.

Инженеры под руководством Бенджамина Путтнема в национальном институте информационных технологий разработали оптоволокно с тремя оптическими трубками вместо 1, как было принято до июня 2021 года. Увеличение трубок позволило уменьшить искажение сигнала в момент передачи по длинному кабелю.

Принцип работы данной технологии

Информация передается по технологии мультиплексирования. Разделение идет по длине волны. Лазер делит сигнал на 552 канала и передает по четырем жилам оптоволокна. Вместо трех сердцевин оптоволоконного кабеля использовали четыре.

На 70 километровых отрезках установлены усилители сигнала. Они легированы редкоземельными металлами: тулием и эрбием. Для каждой сердцевины на один канал скорость передачи информации составила 145 гигабит в секунду. Что, в общем, четырем сердцевинам дало 580 Гб/секунду. А для 552 каналов оптоволоконного кабеля составила 319 Тб/сек.

Оболочка сердцевин кабеля равна диаметру стандартного одножильного оптоволокна. По словам инженеров, такой диаметр выглядит привлекательно для раннего внедрения SDM-волокон в высокопроизводительных и междугородных линиях связи, потому что эта технология совместима со стандартной кабельной инфраструктурой. Возможно, что и механическая надежность будет сопоставима с одномодовыми волокнами.

2. Новинки из других стран за 2021 год

С 2021 года началась прокладка волоконно-оптических кабельных системы Dunant и Amitie между США и Европой. Общая пропускная способность каждой планируется в районе 360 и 448 Тбит/с. Новая сеть должна увеличить эффективность передачи трафика (снизить цену транзита). Однако опытные инженеры говорят, что эти нововведения ускорят процесс морального старения кабельных систем, уже проложенных по дну Атлантики.

Также в этом году правительство Великобритании запустило проект стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов по использованию водопровода для развертывания широкополосной связи в удаленных районах.

Проект называется «Волокно в воде» (FiW - Fibre in Water). Правительство выделяет деньги на исследования, которые позволят создать широкополосные и мобильные услуги связи с использованием инфраструктуры водопроводной сети. Проект важен для сел и деревень. Благодаря ему будут решены задачи по мониторингу системы водоснабжения.

Департамент цифровых технологий Великобритании сообщает, что «FiW» покажет на сколько будут сэкономлены деньги заказчиков, благодаря объединению водоснабжения и телекоммуникаций. Так как большая часть денежных средств затрачивается на прокладку каналов, установку трубостоек и мачт. Эти затраты составляют восемьдесят процентов от строительства новых гигабитных широкополосных сетей. Этим проектом планируют добиться снижения трат на “раскатывание” катушек.

Министр телекоммуникационной инфраструктуры Варман Мэтт заявляет, что цены земляных работ и прокладки трасс затрудняют проводимые работы. С этими препятствиями постоянно сталкиваются телекоммуникационные компании при подключении труднодоступных районов к магистральным линиям связи. В то время как под ногами проложена обширная сеть трубопроводов, идущих в каждое здание в стране. Поэтому правительство обращается к инженерам за помощью в использовании этой инфраструктуры для достижения двойной цели: не только для подачи чистой воды, но и предоставления скоростной связи.

Главной целью проекта является изучение технических, эксплуатационных, нормативных и коммерческих требований. Будут предоставлены отчеты по:

безопасности;

возможности масштабирования FiW на национальном уровне.

Прием заявок на участие в конкурсе закончился 4 октября 2021 года.

3. Что было изобретено в России в начале 2021 года

Российские и немецкие ученые составили узор из микро-углублений для повышения

эффективности прохождения сигнала через ОВ-кабель.

Отечественные ученые из НОЦ «Фотоника и ИК-техника» МГТУ и немецкие из компании Art Photonics GmbH, Технического университета прикладных наук Вильдау открыли возможность создания микрорельефа на торце световода. Благодаря ему прохождение энергии инфракрасного излучения увеличивается на пять процентов на каждом из торцов.

Было использовано волокно, созданное из соединения серебра с хлором и бромом AgClBr. Этот тип соединения позволяет работать в инфракрасном диапазоне. Но есть минусы:

чрезмерная пластичность;

чувствительность к свету видимого диапазона.

Излучение подавалось импульсами в инфракрасном диапазоне продолжительностью всего в 210 фемтосекунд. В пятно фокуса диаметром 1,77 микрона передавалось около двух микроджоулей энергии.

Однако, пока что это только эксперименты. В реальности нет возможности обработать каждый торец в бухте этим способом при прокладке оптоволокна специалистами.

Источник: сайт компании lan-art.ru.