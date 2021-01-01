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Питерец.ру » Общество » Каким запомнился 2020 год

Каким запомнился 2020 год

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ru.freepik.com
С чем мы столкнулись в 2020 году

Нет смысла отрицать, что 2020 год выдался очень сложным. В этот период общество столкнулось с теми вызовами, к которым не было готово. Год запомнился пандемией коронавируса, карантином, самоизоляцией, всевозможными ограничениями, дистанционным обучением и многим другим. Нам всем пришлось приспосабливаться к этим новым реалиям и учиться в них жить.

В прошедшем году многие люди столкнулись с финансовыми сложностями. Доходы граждан упали, кто-то и вовсе потерял работу. Серьезно пострадал бизнес, что было обусловлено объективными реалиями.

Остается надеяться, что в 2021 году ситуация окажется лучше, нежели в 2020-м. «Питерец.ру» поздравляет всех петербуржцев и других наших соотечественников с Новым годом. Пусть в этом году у вас будет больше повода для радости и счастья!

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