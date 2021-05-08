Май начался с дождей

Дожди в начале мая – привычное явление. Однако в этом году их было слишком много, что стало поводом для нового рекорда. Так в первые дни мая была превышена месячная норма осадков. Причем показатель превышения составил 15% от всего мая.

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 по 8 мая выпало 53 мм осадков. Оказался превышен рекорд 2003 года, когда в Петербурге выпало чуть менее 48 мм осадков. По словам синоптика Михаила Леуса, таких обильных дождей в этот период в Северной столице не было как минимум 50 лет. Еще в эти дни был установлен рекорд по суточному количеству осадков. 8 мая их выпало 13 мм. До этого в 2020 году выпадало 11 мм осадков.

Рекорды для того и устанавливаются, чтобы когда-нибудь их побили. Посмотрим, какими окажутся следующие дни мая.