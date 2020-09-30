Как выбрать лампу для освещения растений?

На современном рынке представлен широкий ассортимент фитоламп. Они различаются по типу, потребляемой мощности, количеству света, которое отдают растениям, цветовой температуре и другим техническим характеристикам.

Лампы для растений бывают четырёх видов:

люминесцентные;

натриевые и металлогалоидные;

плазменные;

светодиодные.

Все представленные на рынке лампы дают качественный свет – достаточный уровень светового потока нужного спектра, безопасного для растений.

Люминесцентные лампы

Люминесцентные источники света наиболее доступны по цене, но они недолговечны и эффективны только на определённых стадиях жизни растений. Их обычно используют для выращивания рассады, зелени, а также в качестве дополнительного источника освещения растений.

К примеру, каждая из трёх моделей люминесцентных фитоламп от Secret Jardin подходит для определённого периода: синяя – для рассады, зелёная – для вегетации, жёлтая – для цветения.

Светодиодные лампы

Светодиодные источники света обеспечивают свет, который точно попадает в нужный для фотосинтеза растений спектр. Они идеально подходят для рассады, вегетации и клонирования.

Важными достоинствами таких светильников являются: экономичное энергопотребление и низкая теплоотдача, что позволяет использовать их без дополнительной вентиляции.

Плазменные лампы

Плазменные источники света самые дорогие из всех представленных на рынке ламп для освещения растений. Световой поток от них максимально приближен к солнечному свету, что обеспечивает идеальные условия для развития растений. Однако, для получения хорошо урожая вместе с плазмой специалисты рекомендуют использовать ДНаТ (натриевые лампы).

Натриевые лампы

Лампы ДНаТ – наиболее эффективные лампы. В них оптимально сочетается приемлемая цена и высокое качество освещения. Спектр таких ламп подходит для стадии цветения, что обеспечит вам богатый урожай. Схожими по принципу работы являются лампы ДНаС. В них для повышения производительности добавлено зеркальное покрытие.

При выборе лампы следует обращать внимание на маркировки «агро» и «грин пауэр». Такие модели являются универсальными и подходят для каждой стадии жизни растения.

Промышленные лампы ДНаТ лучше применять одновременно с засветкой – лампами СЛ синего спектра. Для них необходимо дополнительное оборудование – патрон Е40, пускорегулирующее и импульсно-зажигающее устройства.

Источник: my-light.ru