Критерии выбора кровати для спальни

Вариантов кровати для спальни множество, поэтому с выбором определиться очень сложно. Чтобы не прогадать, важно определить, какой необходим размер изделия, удостовериться в прочности каркаса, выбрать матрас и основание. Традиционная форма или необычная – все, в высшей степени, зависит от предпочтений покупателя. Также важно, чтобы кровать выгодно вписалась в интерьер, была удобной, но не слишком громоздкой. Подобрать подходящую модель можно в интернет-магазине мебели и товаров для дома Krovat.ru.

Овальная или круглая форма кровати подойдет для придания помещению оригинальности. Возможны также конструкции в форме сердец, ракушек и прочих неправильных форм. Однако важно убедиться, что в спальне достаточно места. Также кровати можно подбирать по длине и ширине. Для подростков достаточно 190 см, а взрослым – 200-220см. При выборе изделия для двоих, важно учитывать рост обоих партнеров. В идеале длина кровати должна быть не менее, чем на десяток сантиметров больше роста человека.

Кровати могут быть односпальными, двуспальными и полуторными. Первые больше подходят для подросших детей, взрослому человеку (даже одному) нужна полуторная кровать и больше место. Чтобы определиться с выбором, можно лег на изделие вместе со второй половиной и раздвинуть локти. Если при этом тесно – нужен вариант просторнее.

Изделия восточного типа имеют высоту 20-40 см, европейского -40-60 см, американского – до 90 см. Лучше всего избрать средний показатель. Стоит иметь в виду, что сон на таком изделии запрещен тем, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами.

Еще один критерий – материал и дизайн каркаса. Идеальный каркас должен быть прочным и соответствовать размерам матраса. Лучше всего остановиться на ценных породах дерева. Однако такие конструкции обладают приличной ценой. Иногда более дешевую древесину маскируют, создавая видимость элитной. Для проверки подлинности, нужно провести по покрытию ногтем. Если останется царапина – дерево настоящее, если нет – подделка.

Более дешевые варианты – МДФ и ДСП, однако они не очень прочны. Конструкция может предполагать две спинки, соединенные панелями. Важно проверить кровать на прочность. Стоит также обратить внимание на матрасы, которые могут быть пружинными и беспружинными.

Двуспальная кровать должна быть в меру компактной, удобной, прочной, вписывающейся в интерьер. Что же касается дизайна, все зависит от предпочтений пары.