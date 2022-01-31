Плюсы ипотеки на новостройку

Покупка квартиры – это ответственный шаг, а потому требует тщательной предварительной подготовки. Мало кто имеет достаточную сумму для того, чтобы сразу приобрести квартиру. Поэтому многие задумываются о том, чтобы обратиться в банк за кредитом или ссудой. Часто желающие приобрести жилье оформляют в банке ипотеку. И здесь встает вопрос о том, какая из ипотечных программ выгоднее для покупателя. Кстати, расчитать онлайн ипотеку в новостройке можно на Домклик по ссылке https://domclick.ru/ipoteka/programs/new-apartments.

Стоит ли приобрести квартиру на вторичном рынке жилья, куда можно будет въехать сразу после оформления сделки, или же приобрести новостройку... Перед принятием решения, стоит внимательно изучить достоинства и недостатки квартир на первичном рынке жилья, а также рассмотреть особенности ипотечных программ.

Рассмотрим главные преимущества

1. Квартиры на этапе строительства стоят дешевле тех, что представлены на вторичном рынке.

Это объясняется тем, что застройщик заинтересован в быстрой продаже квартиры. Ему выгоднее продать как можно больше квадратных метров, пусть и по сниженной цене, чтобы оплатить работы, ведущиеся на других проектах. В строящихся районах может первоначально отсутствовать развитая инфраструктура, которая будет развиваться уже после принятия и введения в эксплуатацию объектов. В квартирах может не быть чистовой отделки, поэтому придется заниматься этим самостоятельно.

2. Застройщики часто проводят специальные акции со скидками.

На этом тоже можно прилично сэкономить. Но здесь может быть сильно ограничено время, поэтому решение принимается быстро.

3. Сегодня ставки по ипотеке на приобретение квартиры в новостройке ниже.

Такие ставки обусловлены несколькими причинами. Государство заинтересовано в постоянном развитии строительной области. Это помогает сохранять стабильность и получать налоги.

Новое строительство обеспечивает людей рабочими местами. В новых районах появляется необходимость развивать инфраструктуру, что дает стабильно развиваться многим сферам. Поэтому оно инициирует множество государственных ипотечных программ, где предусмотрено существенное снижение ставки. Банки получают из бюджета компенсацию за то, что понижают ставку ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке.

Банки также сотрудничают с застройщиками. Это дает строительным компаниям возможность получать кредиты на реализацию других проектов, а банки расширяют собственную клиентскую базу, которая обеспечивает стабильное развитие.

4. Для приобретения квартиры в новостройке, которая получила аккредитацию банка, придется собирать меньше документов для получения кредита.

Это облегчает и ускоряет оформление бумаг и получения решения по заключению договора между клиентом и банком.

5. У новой квартиры нет истории, поэтому отпадает необходимость тщательной проверки.

Она раньше никому не принадлежала и здесь не возникнет проблем с оформлением права собственности.

Конечно, выделим и недостатки:

1. Цена новой квартиры часто обусловлена отсутствием чистовой отделки, поэтому придется потратить время и деньги на ремонт.

2. Иногда нельзя сразу заселиться в приобретенную квартиру, так как дом еще не сдан в эксплуатацию.

3. В первое время после заселения, часть соседей будет делать ремонт, поэтому может быть шумно.

4. Отсутствие инфраструктуры в новом районе вызывает неудобства. Например, придется искать подходящую школу или детский сад, ездить в поликлинику в другом районе.

5. Могут также возникать проблемы с общественным транспортом.

Заключение по теме

Недостатки, часто имеют временный характер и постепенно сходят на нет. Останется выбрать правильный для себя район. Удачи!