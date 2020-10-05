Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке

Покупка собственного жилья – событие волнующее и радостное, но не лишенное хлопот, связанных с выбором недвижимости. Все большее количество людей предпочитают покупать квартиры в новостройках, поскольку это не только практично в плане ремонта, но и экономно.

Выгодно инвестировать в недвижимость еще на этапе строительства. Вопрос выбора жилья на первичном рынке особенно остро стоит в больших городах, ведь новостройки спб возводятся разными компаниями, и покупатель должен выбрать не только качественную постройку, но и надежного подрядчика. Есть несколько простых правил, следуя которым можно совершить максимально выгодную сделку по покупке жилья.

Почему квартира в новостройке – это выгодно

Вторичный рынок жилья – более стабильное и надежное поле для инвестирования, но покупка квартиры в новостройке имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Стоимость квадратного метра намного ниже;

Современные технологии строительства;

Удачная планировка;

Развитая внутренняя инфраструктура;

Более “свежие” коммуникации.

Инвестируя на этапе строительства, экономия составляет до 50% от стоимости готового объекта.

Как выбрать квартиру в новострое

Первое, что следует сделать покупателю – провести маркетинговое исследование, изучив как можно больше предложений на предмет соотношения цены и качества.

Поняв тенденции современного рынка недвижимости, можно переходить к выбору района расположения дома или жилого комплекса.

У каждого покупателя свои приоритеты, но есть ряд критериев, влияющих на выбор: район расположения и его инфраструктура, цена, планировка, репутация застройщика, класс новостройки, система безопасности в здании и на придомовой территории.

Определившись с важными для себя критериями, будет проще составить список вариантов.

Каждый объект необходимо посетить лично, но перед этим следует собрать как можно информации о застройщике и его домах. Найти такие сведения можно в Сети на тематических форумах.

Покупка на этапе строительства

Инвестирование в жилье, которое еще не сдано в эксплуатацию, требует тщательной проверки объекта и самого застройщика.

Подрядчики, которым нечего скрывать, охотно пускают потенциальных инвесторов посмотреть на ход строительных работ. Покупателю, оказавшемуся на стройплощадке, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

Степень готовности объекта должна соответствовать заявленной застройщиком;

Благоустройство района;

Расположение отдела продаж и компетентность сотрудников.

Выделив один объект и проверив репутацию застройщика, можно переходить к выбору этапа строительства для инвестирования.

Если инвестировать в проект, когда строительство не началось, можно сэкономить до 50% от стоимости готового к эксплуатации жилья. Правда, инвестирование на начальных этапах реализации наиболее рискованно, но с экономической точки зрения – это очень выгодно.

Если вдумчиво и рассудительно отнестись к выбору и исключить вероятность спонтанной покупки, то можно стать обладателем качественного, просторного и недорого жилья.