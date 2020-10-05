Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке

ента новостей

19:27
Коронавирус культуре не страшен: музеи переориентируются на внутренний туризм
11:53
В Петербурге жертвой аферистов стал производитель БАДов
11:48
В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения
11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
11:29
На КАД перекроют две полосы движения
10:40
Кто готов сделать прививку от covid-19?
09:52
Где больше платят?
15:03
День гражданской обороны
00:36
Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»
15:23
Боевые расчёты С400 «Триумф» Ленинградской армии ЗВО победили в конкурсе «Ключи от неба-2020»
15:22
На церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов» выступил Михаил Романов
09:41
Можно ли обойтись без карантина?
08:48
Сколько нужно на дороги?
23:40
СКА снова выиграл молодёжным составом, на этот раз – в Хабаровске
16:10
В кинозале Исторического парка проведут бесплатный киноурок для детей
15:34
Более 36 тысяч юношей будут призваны в ЗВО
15:15
В Ленобласти реконструируют участок Р-23 «Псков»
11:06
VIII Патриотический молодежный форум приглашает к участию
09:41
У Трампа коронавирус
09:16
В метро все как раньше
00:26
Баскетбольный «Зенит» обыграл в гостях «Эфес» усилиями Пангоса
23:40
Занятие с ДЮП МКОУ «Красноборская СОШ»
19:48
Боевое Знамя Дома офицеров ЗВО, вручённое в 1944 году, размещено для вечного хранения в Санкт-Петербурге
19:44
На «Ленфильме» вспомнили Павла Кадочникова
19:41
В Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества»
19:37
Ко дню пожилого человека создан фотопроект «Давно не виделись»
19:35
Материалы выставки «Память поколений» дополнят экспозиции проекта «Россия — Моя история» по всей стране
19:28
В «молодежном&gt; Комитете наградили победителей, призеров и участников всероссийской «Студвесны»
10:39
С онкологией дела плохи
10:37
В Ленобласти на пожаре погибла женщина
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке

Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке

0
53
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Покупка собственного жилья – событие волнующее и радостное, но не лишенное хлопот, связанных с выбором недвижимости.

Покупка собственного жилья – событие волнующее и радостное, но не лишенное хлопот, связанных с выбором недвижимости. Все большее количество людей предпочитают покупать квартиры в новостройках, поскольку это не только практично в плане ремонта, но и экономно.

Выгодно инвестировать в недвижимость еще на этапе строительства. Вопрос выбора жилья на первичном рынке особенно остро стоит в больших городах, ведь новостройки спб возводятся разными компаниями, и покупатель должен выбрать не только качественную постройку, но и надежного подрядчика. Есть несколько простых правил, следуя которым можно совершить максимально выгодную сделку по покупке жилья.

Почему квартира в новостройке – это выгодно

Вторичный рынок жилья – более стабильное и надежное поле для инвестирования, но покупка квартиры в новостройке имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Стоимость квадратного метра намного ниже;
  • Современные технологии строительства;
  • Удачная планировка;
  • Развитая внутренняя инфраструктура;
  • Более “свежие” коммуникации.

Инвестируя на этапе строительства, экономия составляет до 50% от стоимости готового объекта.

Как выбрать квартиру в новострое

Первое, что следует сделать покупателю – провести маркетинговое исследование, изучив как можно больше предложений на предмет соотношения цены и качества.

Поняв тенденции современного рынка недвижимости, можно переходить к выбору района расположения дома или жилого комплекса.

У каждого покупателя свои приоритеты, но есть ряд критериев, влияющих на выбор: район расположения и его инфраструктура, цена, планировка, репутация застройщика, класс новостройки, система безопасности в здании и на придомовой территории.

Определившись с важными для себя критериями, будет проще составить список вариантов.

Каждый объект необходимо посетить лично, но перед этим следует собрать как можно информации о застройщике и его домах. Найти такие сведения можно в Сети на тематических форумах.

Покупка на этапе строительства

Инвестирование в жилье, которое еще не сдано в эксплуатацию, требует тщательной проверки объекта и самого застройщика.

Подрядчики, которым нечего скрывать, охотно пускают потенциальных инвесторов посмотреть на ход строительных работ. Покупателю, оказавшемуся на стройплощадке, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

  • Степень готовности объекта должна соответствовать заявленной застройщиком;
  • Благоустройство района;
  • Расположение отдела продаж и компетентность сотрудников.

Выделив один объект и проверив репутацию застройщика, можно переходить к выбору этапа строительства для инвестирования.

Если инвестировать в проект, когда строительство не началось, можно сэкономить до 50% от стоимости готового к эксплуатации жилья. Правда, инвестирование на начальных этапах реализации наиболее рискованно, но с экономической точки зрения – это очень выгодно.

Если вдумчиво и рассудительно отнестись к выбору и исключить вероятность спонтанной покупки, то можно стать обладателем качественного, просторного и недорого жилья.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-03-2015, 21:54
Что нужно знать при покупке квартиры?
22-07-2015, 01:38
Насколько оправдана покупка квартиры в новом жилом доме
26-06-2020, 22:53
Покупка квартиры в новостройке от застройщика
24-07-2014, 12:50
Рынок жилья в Архангельске
24-12-2014, 12:00
Поиск квартиры в новостройке
19-12-2014, 20:01
В Петербурге грядёт удорожание жилья на 15–25%

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
276
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
312
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
409
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх