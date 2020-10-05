Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке

Покупка собственного жилья – событие волнующее и радостное, но не лишенное хлопот, связанных с выбором недвижимости. Все большее количество людей предпочитают покупать квартиры в новостройках, поскольку это не только практично в плане ремонта, но и экономно.
Выгодно инвестировать в недвижимость еще на этапе строительства. Вопрос выбора жилья на первичном рынке особенно остро стоит в больших городах, ведь новостройки спб возводятся разными компаниями, и покупатель должен выбрать не только качественную постройку, но и надежного подрядчика. Есть несколько простых правил, следуя которым можно совершить максимально выгодную сделку по покупке жилья.
Почему квартира в новостройке – это выгодно
Вторичный рынок жилья – более стабильное и надежное поле для инвестирования, но покупка квартиры в новостройке имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Стоимость квадратного метра намного ниже;
- Современные технологии строительства;
- Удачная планировка;
- Развитая внутренняя инфраструктура;
- Более “свежие” коммуникации.
Инвестируя на этапе строительства, экономия составляет до 50% от стоимости готового объекта.
Как выбрать квартиру в новострое
Первое, что следует сделать покупателю – провести маркетинговое исследование, изучив как можно больше предложений на предмет соотношения цены и качества.
Поняв тенденции современного рынка недвижимости, можно переходить к выбору района расположения дома или жилого комплекса.
У каждого покупателя свои приоритеты, но есть ряд критериев, влияющих на выбор: район расположения и его инфраструктура, цена, планировка, репутация застройщика, класс новостройки, система безопасности в здании и на придомовой территории.
Определившись с важными для себя критериями, будет проще составить список вариантов.
Каждый объект необходимо посетить лично, но перед этим следует собрать как можно информации о застройщике и его домах. Найти такие сведения можно в Сети на тематических форумах.
Покупка на этапе строительства
Инвестирование в жилье, которое еще не сдано в эксплуатацию, требует тщательной проверки объекта и самого застройщика.
Подрядчики, которым нечего скрывать, охотно пускают потенциальных инвесторов посмотреть на ход строительных работ. Покупателю, оказавшемуся на стройплощадке, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:
- Степень готовности объекта должна соответствовать заявленной застройщиком;
- Благоустройство района;
- Расположение отдела продаж и компетентность сотрудников.
Выделив один объект и проверив репутацию застройщика, можно переходить к выбору этапа строительства для инвестирования.
Если инвестировать в проект, когда строительство не началось, можно сэкономить до 50% от стоимости готового к эксплуатации жилья. Правда, инвестирование на начальных этапах реализации наиболее рискованно, но с экономической точки зрения – это очень выгодно.
Если вдумчиво и рассудительно отнестись к выбору и исключить вероятность спонтанной покупки, то можно стать обладателем качественного, просторного и недорого жилья.