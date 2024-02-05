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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Микрозаймы — социальное благополучие или путь к бедности

Микрозаймы — социальное благополучие или путь к бедности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Микрофинансовые организации помогают гражданам быстро получить займ на карту.

Микрофинансовые организации помогают гражданам быстро получить займ на карту. Кредитование в МФО с плохой кредитной историей доступно даже заемщикам, которым отказывают в банках. Но высокая закредитованность населения приводит к неприятным последствиям.

В чем суть микрозаймов

Микрозаймы — небольшие ссуды, часто не превышающие 30 000 рублей. Такие суммы предоставляют микрофинансовые организации под проценты. Процентная ставка выше, чем в банках, — до 0,8% в сутки. Есть предложения с нулевой ставкой для новых клиентов.

Особенность займов — их доступность и скорость одобрения. Срочно получить деньги онлайн на карту или наличными могут разные категории заемщиков:

  • Клиентам с открытыми просрочками
  • Малоимущим, малообеспеченным гражданам
  • Гражданам с плохой КИ

МФК и МКК одобряют ссуды пенсионерам, студентам, безработным. Главное — соответствовать критериям: возраст, гражданство и список документов.

Цель микрозаймов — дать людям реальную возможность справиться с трудностями. На практике она реализуется не всегда. Развитию рынка микрофинансов препятствует недостаточный уровень финансовой грамотности населения, отсутствие навыков учета доходов и расходов.

В чем опасность займов

Микрозаймы — далеко не универсальный инструмент для решения любых финансовых проблем. Пользоваться услугами МФО нужно осторожно. Для этого клиентам необходимо убедиться, что клиент сможет вернуть деньги кредитору в срок.

Высокий уровень закредитованности населения — вызов для социальной политики любого государства. Если большая часть доходов населения уходит на погашение кредитов, социальная напряженность в стране увеличивается. Поэтому регулятор вводит количественные ограничения на выдачу ссуд и обязывает кредиторов учитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН). Главная цель таких мер — достигнуть баланса доходов и расходов граждан.

Банки ожидают от клиентов рационального поведения, но на практике часто происходит перекредитование. Заемщики оформляют новые кредиты, чтобы погасить предыдущие. Итог — обращение в МФО.

Накопившиеся долги меняют поведение человека. Заемщику приходится часто менять работы и скрывать доходы, чтобы не платить по исполнительным листам. Рассчитаться с кредиторами не всегда получается, так как долговая нагрузка может превышать 80% семейного бюджета. 

Опросы «Ромир» показывали, что 20%  россиян оценивают свое финансовое положение как тяжелое или очень тяжелое, еще 46% — как непростое. По данным Росстата доля сограждан, находящихся в тяжелом состоянии, составляет 24,6%.

Вместо выводов

Микрозаймы помогают государству в борьбе с бедностью и социальным неравенством. Они помогают предпринимателям воплощать бизнес-идеи и стимулируют экономический рост. А еще — содействуют уменьшению уровня бедности.

Займы приводят к благополучию только при условии разумного использования ресурсов. МФО предоставляют доступ к финансам большинству людей. Но принимать решение о получении денег в долг нужно только после всесторонней оценки своих возможностей.

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