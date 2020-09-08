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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сфера услуг » WiFi в гостинице: необходимость или излишество?

WiFi в гостинице: необходимость или излишество?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
WiFi в гостинице или отеле кажется неотъемлемым элементом комфортного отдыха.

WiFi в гостинице или отеле кажется неотъемлемым элементом комфортного отдыха. Однако если зайти на сервисы по бронированию отелей и начать выбирать место для размещения, можно увидеть по отзывам постояльцев, что во многих гостиницах до сих пор есть проблемы с беспроводной сетью.

Стандартной проблемой, на которую жалуются постояльцы отелей, является нестабильный сигнал или медленное подключение к Интернету. Главной проблемой небольших (а нередко и больших) гостиниц остается желание сэкономить на комфорте постояльцев. Администрация не хочет тратить средства на выстраивание стабильной беспроводной сети, использует роутеры и маршрутизаторы, которые предназначены для домашнего использования. В результате сеть не выдерживает нагрузки, когда к ней подключается большое количество клиентских устройств, передача данных замедляется, а у постояльцев постоянно обрывается связь с сетью.

Чтобы избежать подобных перегрузок, необходимо использовать специальное оборудование. Инженеры петербургской компании Routen, специализирующейся на развертывании беспроводных сетей, рекомендуют использовать надежное сетевое оборудование операторского класса. Например, от американской компании Ubiquiti.

Правильно организованная WiFi сеть обеспечит стабильный сигнал на всей территории отеля (от лобби до номеров и даже придомовой территории), выдержит высокую нагрузку и даст доступ к Интернету всем постояльцам. В результате, постояльцы будут довольны, оставят хороший отзыв и вновь вернутся в отель, если будут в городе.

Грамотно выстроенная беспроводная сеть нужна не только отдыхающим, но и сотрудникам отеля. В современном мире никуда без гаджетов и различных it-систем. В отелях с помощью беспроводной сети может быть организована система видеонаблюдения, пожарной безопасности и сигнализации, биллинга, бронирования, заказов в ресторане при отеле.

Не важно, какой у отеля класс или тип, беспроводная сеть должна быть безопасной и выдавать стабильный сигнал. Если сеть публичная, то, согласно требованиям законодательства РФ, подключенные клиенты должны быть идентифицированы. Наконец, сеть должна быть бесшовной, чтобы клиенту не приходилось переключаться к новой сети при перемещении по территории отеля.

Согласно инженерам Routen, для выстраивания сети WiFi в отеле https://routen.ru/reshenija/dlja-gostinic нужен комплект сетевого оборудования: точки доступа, коммутатор, маршрутизатор и контроллер сети. Это минимальный набор: количество и тип устройств зависит от размеров отеля и нагрузки выстраиваемой сети.

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