Как настроить асик Antminer S19

Асики Antminer S19 были выпущены в 2020 году и на момент своего релиза были топовым решением в сфере майнинга криптовалют. Сейчас их производительность и энергоэффективность уступает более современным вариантам, однако продолжает находиться на конкурентном уровне. Благодаря хорошей энергоэффективности и достойной производительности они до сих пор широко применяются в добыче биткоина и других валют, основанных на SHA-256.

Поэтому мы решили поделиться с вами особенностями настройки такой техники. Приобрести майнер Antminer S19 можно на сайте компании «Телекомстартап».

Подготовка Antminer S19 к работе

Перед первым запуском асика нужно выполнить его предварительную настройку, соблюдая приведенные в инструкции по эксплуатации рекомендации. Общий порядок первичной настройки этих асиков:

Скачать утилиту IPReporter с официального сайта Bitmain и запустить ее с правами администратора.

Нажать кнопку Start в утилите и кнопку IP Report на панели управления самого асика.

Ввести в браузере отображенный в IPReporter адрес, ввести в появившемся окне содержащиеся в инструкции имя пользователя и пароль (по умолчанию root/ root).

Настроить параметры сетевого подключения согласно рекомендациям вашего провайдера.

Настроить режим работы сервера, а также ввести адрес пула, идентификатор и пароль в выбранном пуле.

Выбрать режим вентиляции и выполнить другие тонкие настройки (опционально).

В целом асики Antminer S19 имеют простой и понятный интерфейс, поэтому их подготовка к работе занимает совсем немного времени.

Повышение производительности Antminer S19

Увеличить реальный хешрейт этих асиков можно как путем их ручной настройки, так и перепрошивкой. Настраивать эти девайсы вручную стоит под конкретные добываемые валюты. Повысить вычислительную мощность путем перепрошивки можно двумя путями:

Разогнать весь асик – это позволяют делать практически все кастомные прошивки. Однако простой разгон повышает не только хешрейт, но и энергозатраты, поэтому поиск максимально прибыльного режима может занять очень много времени.

Автоматическая настройка – такой разгон поддерживают лишь некоторые альтернативные прошивки асиков. Автонастройка увеличивает частоту лишь для некоторых плат, что позволяет достигнуть баланса между производительностью и энергозатратами и добиться прироста прибыльности на уровне до 15%.

Помните, что использование альтернативных прошивок повышает риски заражения вирусами, перегрева и других неполадок, а также приводит к потере гарантии. Поэтому перепрошивать Antminer S19 можно только с использованием проверенных версий прошивок.

Однако осторожный подход к разгону позволяет получать очень хорошую доходность, поэтому Bitmain Antminer S19 купить стоит даже несмотря на наличие на рынке более современных вариантов асиков.