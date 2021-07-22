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Питерец.ру » Экономика » Биткоин упал и снова вырос

Биткоин упал и снова вырос

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Первая криптовалюта резко подешевела, а потом подорожала

Рынок криптовалют характеризуется непредсказуемостью. Стоимость биткоина может взлетать и снова падать. Опытные трейдеры зарабатывают на этом большие деньги. Кто-то, наоборот, прогорает.

Два дня назад биткоин серьезно подешевел. Его цена опустилась до отметки 29,2 тыс. $ за единицу. Стоимость этих цифровых монет сократилась почти на 7%. Однако уже через сутки биткоин снова пошел вверх и остановился на уровне 32,4 тыс. $.

Причину падения крипотовалюты многие связывают с закрытием большинства китайских манинг-компаний. В некоторых провинциях Поднебесной введен запрет на такую деятельность.

Что касается очередного повышения биткоина, то оно обусловлено ростом фьючерсов на индексы и нефть. Но для дальнейшей тенденции роста требуется серьезный инфоповод. Таковых пока нет, поэтому биткоин может вести себя по-разному.

«Питерец.ру» отмечает, что в 2021 году рынок криптовалют в России стал регулироваться законом. Это сделано, чтобы вывести его из тени. Однако сделки частных лиц в пределах 600 тыс. рублей по-прежнему отслеживаться не будут.

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