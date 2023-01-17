Признан банкротом, но долги не списаны

Процедура признания физического лица несостоятельным, т. е. банкротом, на сегодняшний день достаточно актуальна. Реклама на телевидении и в иных СМИ ежедневно рассказывает о том, как легко стать банкротом и за несколько месяцев освободиться от всех финансовых обязательств. Но на практике не все так просто. Суд может отказать в списании долгов и встать на сторону кредиторов. Разберемся в вопросе вместе со специалистами Nado Deneg, компания не по наслышке знает все про рынок кредитования и микрозаймов. Советуем ознакомиться с их предложениями по беспроцентному займу. А мы тем временем начинаем.

«Несгораемые» долги

В российском законодательстве прописаны определенные категории долговых обязательств, которые ни при каких обстоятельствах не подлежат списанию, даже если гражданин признан банкротом. Они прописаны в «Законе о банкротстве» ст. 213.28, п. 5, 6. К таким долгам относятся:

текущие выплаты;

алименты как имеющиеся в настоящем, так и задолженности;

возникшие вследствие привлечения гражданина к субсидиарной ответственности в качестве контролирующего лица;

те, что связаны непосредственно с личностью гражданина: возмещение морального, материального ущерба или вреда здоровью, долги по невыплаченной зарплате или пособий своим работникам;

образовавшиеся в результате признания сделки недействительной;

те, что не заявлены на первоначальных этапах – реструктуризации, распродажи имущества;

долги, образовавшиеся при неуплате налогов;

те, о которых было неизвестно кредиторам;

убытки, причиненные юридическому лицу, являющемуся владельцем или совладельцем которого был гражданин;

убытки, причиненные гражданином из-за бездействия или ненадлежащего действия в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Суд также откажет в освобождении от долгов, если гражданин привлечен к ответственности по уголовному или административному делу за совершенные действия при банкротстве.

Прохождение процедуры и последствия банкротства

Для того чтобы запустить процедуру по несостоятельности физического лица, необходимо определить, подходит ли финансовое состояние гражданина под определенные условия. А именно:

гражданство РФ;

задолженность более 500 тыс. руб., на сегодняшний день данная сумма уменьшена до 50 тыс. руб.;

платежи не вносились в течение 3 мес. и более.

Для того чтобы суд был на стороне должника, он не должен скрываться от кредиторов, утаивать доходы и имущество и предварительно предпринимает какие-либо действия, чтобы найти компромисс с кредиторами, стараться найти работу, т. е. зарегистрироваться на бирже труда.

Сама процедура состоит из следующих шагов:

Написать заявление и приложить необходимый пакет документов. Составить описание ситуации, описывающее причины невозможности выплат. Приложить к заявлению. Подать все собранные документы в районный суд.

Судебная инстанция займется проверкой указанных сведений, она будет проводиться в течение 7 мес. В результате заемщику будет предложена реструктуризация, но не более чем на срок до 3 лет. При невозможности осуществить данную процедуру из-за отсутствия средств и имущества, состоится банкротство.

Информация о том, что гражданин признан банкротом имеет открытый характер и размещена на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Соответственно ни один банк не даст бывшему должнику даже незначительный кредит. Еще несколько возможных последствий:

гражданин обязан сообщить о том, что он банкрот, в случае обращении за кредитом или займом в течение 5 лет;

нельзя еще раз стать банкротом – 5 лет;

не получится устроиться на работу в страховую или инвестиционную организацию, негосударственный пенсионный фонд, ПИФ, МФО – 5 лет;

нельзя занимать в юр. организации должность директора, члена совета правления или директоров – 3 года;

занимать руководящую должность в любой кредитной и финансовой организации.

Все указанные ограничения наступят только после окончания процедуры. Но перед этим, как только прошло первое судебное заседание, назначен финансовый управляющий и объявлена реструктуризация, накладывается запрет:

на распоряжение своими финансами и имуществом;

перевод долгов на другие лица;

совершение возмездных и безвозмездных сделок, в т. ч. и покупку акций и других ценных бумаг;

пользование картами и другими счетами во всех банках.

Должнику разрешено пользоваться для проживания суммой до 50 тыс. руб. со специально открытого счета. Все карты должны быть переданы управляющему. Запрет на выезд заграницу накладывается, но на усмотрение суда. Помимо самого должника пострадать от ограничений могут и члены его семьи. Конкретно – супруг, если не заключен брачный договор. При наличии общего брачного имущества возможно: признание долгов общими, или принудительный раздел имеющегося имущества.

На имущество других родственников долговые обязательства не распространяются. Но если, например, квартира была в совместной собственности 2-х братьев, то когда в отношении одного из них начнется процедура банкротства, и его доля будет продана. Поэтому второму придется проживать с посторонними лицами.

Последствия предоставления ложных сведений

Случается так, что гражданину срочно понадобились деньги, но он официально нигде не работает, или получает зарплату частично неофициально. Те же заработки, которые указаны в документах, не позволят взять кредит. В таком случае, некоторые недобросовестные граждане покупают «удобную» справку о доходах и получают желаемый кредит. Когда же выплатить его не могут, затевают процедуру несостоятельности. В таком случае возникает 2 варианта развития событий:

Если кредитор обнаружит разницу в доходах между указанной в справке и той, что будет представлена налоговой инспекцией и укажет на этот факт суду – о списании долгов не будет и речи.

Если кредитор не обнаружил подложного документа и заявил суду – процедура пройдет в обычном режиме.

Судебная практика показывает, что из этого правила существуют исключения. Например, если сумма доходов была чуть завышена бухгалтером/работодателем или была записана исключительно со слов заемщика.

Сокрытие доходов и отказ от общения с управляющим

В случае положительного решения суда о начале процедуры банкротства, обязательно назначается финансовый управляющий. Его работа заключается в розыске и выгодной продаже имущества должника, в управлении его деньгами. Оплачивать его работу предстоит должнику.

И тут должнику грозит еще одна опасность, что суд откажет в списании долгов. Произойдет это, если гражданин будет скрывать от арбитражного управляющего свое имущество, например, переписав его на посторонние лица, или денежные средства. При этом имущество все равно будет реализовано, полученные средства уйду за долги.

Кому точно не откажут

Для подачи заявления о назначении процедуры банкротства в суд необходимо быть гражданином РФ, иметь долги и не иметь возможности их выплатить. Тем не менее в судах существует практика, когда заявителю отказывают в признании его несостоятельным. Для того чтобы такого отказа не последовало, следует соблюдать определенные условия:

иметь сумму для оплаты работы финансового управляющего;

знать из какой организации должен быть приглашен управляющий;

иметь в наличии полный пакет документов;

подать заявление в суд нужной юрисдикции;

просрочка по платежам должна быть более 90 дней;

должник должен быть добросовестным и совершать только предусмотренные законом действия.

В случае если во время проведения проверки документов или проведения процедуры будут обнаружены признаки фиктивного банкротства, то помимо отказа в списании долгов, гражданин будет привлечен к административной или уголовной ответственности.

Какие долги подлежат списанию

Процедура банкротства – единственная, по которой можно избавиться от различных долгов законным путем. Списываются долги «неличного» характера, а именно:

кредиты, в т. ч. и по кредитным картам, займы;

взносы в контролирующие органы;

за коммунальные начисления;

компенсации за ДТП;

все начисления и штрафные санкции за непогашенный долг;

долги по распискам.

Прежде чем инициировать такую процедуру как банкротство, следует взвесить все положительные моменты и отрицательные последствия. Более того, если пытаться избавиться от долгов, которые не подлежат списанию, или создать ситуацию, при которой суд откажет в иске, можно потерять и время, и оставшиеся деньги, и репутацию. Если все-таки решение принято, то после подачи заявления в суд, юристы советуют максимально плотно сотрудничать с финансовым управляющим. Ведь теперь только от него будет зависеть распоряжение всем имуществом и денежными средствами гражданина.