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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Юридические услуги » Особенности банкротства ООО

Особенности банкротства ООО

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Опубликовал: Алексей Морозов
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google.ru
Особенности банкротства ООО

В тех случаях, когда общество с ограниченной ответственностью не может рассчитаться с кредиторами даже после продажи имущества организации, запускается процесс его банкротства.

Учредитель общества инициирует этот процесс, если ликвидация ООО другим способом невозможна. Для этого необходимо обратиться в арбитражный суд.

Существует два вида банкротства:

  • упрощенное — в этом случае ООО ликвидируется;

  • полное — компания сможет восстановить свою работу после назначения нового руководителя и дополнительного вливания финансов.

Кто инициирует банкротство

Инициатором процедуры банкротства может быть как учредитель компании, так и ее кредиторы. Последний вариант — нежелателен, так как он чреват большими финансовыми и временными расходами.

Банкротство фирмы — это способ списать с нее все имеющиеся долги. Известны случаи, когда организации запускали эту процедуру, не имея для этого оснований. Такие действия — уголовно наказуемы и рассматриваются согласно статье 197 УК РФ.

Порядок действий

Запуск процедуры банкротства инициируется после обращения в Арбитражный суд. Поданное заявление рассматривается на протяжении 5 рабочих дней. После полученного одобрения компания попадает под наблюдение ответственных органов.

При упрощенной процедуре все имущество организации распродается на торгах, а долги списываются.

Полное банкротство, помимо списания долгов, предусматривает этапы внешнего управления, финансового оздоровления и составления мирового соглашения.

Другой вариант — присоединение компании-банкрота к организации, имеющей стабильное финансовое положение. Такое решение поможет спасти бизнес и найти компромисс с кредиторами.

Последствия для ООО

В результате банкротства общество с ограниченной ответственностью может либо полностью прекратить свое существование, либо получить финансы для восстановления работы. В любом случае — с фирмы спишутся все имеющиеся долги.

Из отрицательных последствий:

  • длительность процедуры, которая может занимать до 6 месяцев;

  • необходимость финансовых трат и привлечения специалистов-ликвидаторов.

Кроме того, в обязательном порядке распродаются активы и имущество компании.

Быть или не быть процедуре банкротства?

Ответ на этот вопрос находится в ведении Арбитражного суда и напрямую зависит от финансового состояния организации.

В случае, когда имеет место непогашенная задолженность по кредитам в сумме более 100 000 рублей, а также соответствующее заявление от учредителя ООО или кредиторов, инициируется процесс банкротства. Однако, если до подачи заявления фирма частично погасила долговые обязательства, а сумма остатка долга не превышает указанные 100 тысяч рублей, в процедуре банкротства будет отказано.

В том случае, когда погашение кредитных обязательств произошло после подачи заявления, фирма подлежит наблюдению со стороны уполномоченных органов. Но, опять же, при условии остатка суммы долга в пределах 100 000 рублей. Если у организации имеется возможность полностью погасить долговые обязательства, то процесс банкротства не запускается.

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