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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Юридические услуги » Банкротство физического лица

Банкротство физического лица

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Банкротство — финансовое состояние, при котором субъект не способен расплачиваться с возложенными на него обязательствами.

Банкротство — финансовое состояние, при котором субъект не способен расплачиваться с возложенными на него обязательствами. С 2015 года в России появилась процедура признания банкротом физическое лицо. Отличие от привычного банкротства заключается только в субъекте, который не может выполнить финансовые обязательства. Ранее это было возможно только для юридических лиц. Предлагаем рассмотреть, что ожидает физическое лицо, решившее признать себя банкротом.

Условия

Мелкий потребительский кредит не является основанием для запуска процедуры банкротства. Для того чтобы иметь законное право называться банкротом, суммарный долг должен составлять более пол миллиона рублей, а срок просрочки превышать три месяца. Примечательно, что подача такого заявления является обязательной.

Существует возможность подать заявление раньше наступления, озвученных выше условий. При этом необходимо документально подтвердить факт невозможности оплаты счетов. Примечательно, что подать заявление в суд о признании физического лица банкротом может, как должник, так и кредиторы. Дела о банкротстве физических лиц рассматриваются арбитражным судом по месту регистрации должника.

Последствия

Если гражданина признали банкротом, то он:

  • Освобождается от выплаты кредитов, включая начисленные штрафы и проценты.
  • Прекращается действие исполнительных документов по взысканию имущества.
  • Все претензии, которые могут предъявить кредитов могут касаться исключительно дела о признании банкротом физического лица.
  • Последствия банкротства имеют и некоторые недостатки, среди которых:
  • Запрет проводить сделки по купле-продаже любого имущества.
  • Невозможность получить кредит любого вида.
  • Выезжать за границу (зависит от решения суда).
  • Самостоятельно распоряжаться денежными счетами.
  • Запрет занимать управленческие должности сроком на три года.
  • Стоит отметить, что процедура банкротства требует денежных вложений:
  • Оплата госпошлины — 300 рублей.
  • Премия финансового управляющего — от 20 000 рублей.
  • Публикация сведений о банкротство — порядка 500 рублей.
  • Прочие юридические услуги — от 5 000 рублей.

В среднем человеку понадобится порядка 30 000 рублей, чтобы получить статус банкрота.

Исключения

Банкротство освобождает человека от больше части кредитных обязательств, но существуют статьи, которые не списываются даже, если суд признал гражданина неплатежеспособным. В их число входят: алименты, возмещение вреда, оплата ЖКХ и долги по ЗП наемным рабочим. Помните, что за подачу неправдивой информации о состоянии доходов кредиторам предусмотрено наказание. Взвешивайте все «за» и «против», если решили начать процедуру банкротства.

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