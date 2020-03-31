Когда приходят коллекторы при не выплате автокредита

Алгоритм коллекторской работы

Включат в себя три стадии.

Soft-collection. До 3 месяцев задолженности. Совершает звонки и отправку СМС с напоминаем о долге. Делается без грубости, угроз, но жёстко и настойчиво. Никакие доводы в ответ не принимаются. Коллектор работает на результат. Hard-collection. Свыше 3 месяцев. Приглашают на разговор в офис. Естественно, к ним никто не поедет. Приедут они, скорее всего, на работу, если таковая у должника есть. Скрыться ему некуда, неприятный разговор произойдёт на глазах коллег. Одновременно производятся звонки близким и поручителям со страшными описаниями будущего задолжавшего. На этом этапе должник имеет право отказаться от контактов с коллекторским агентством.

Подготовка документов в суд. По закону ничего другого сборщику не остаётся. Но до суда дело доходит в том случае, если должник выдержал коллекторский прессинг, или с него абсолютно нечего взять.

Коллектор стучится в дверь

Не самый распространённый метод работы. Посещение местожительства должника для коллектора дела затратное по времени, почти бесперспективное. К нему прибегают особо отмороженные, в надежде на юридическую безграмотность должника.

Обычно визиты совершаются при истечении трехлетнего срока кредитной давности. Он даёт право должнику не выплачивать деньги на законном основании. Коллектор пытается ознакомить должника с документом о состоянии задолженности и получить подпись. Для подписанта отсчёт срока давности начинается заново. Не нужно ставить подпись на коллекторских бумагах.

Вообще пускать сборщиков в дом или нет – личное дело гражданина (ст. 23 Конституции о неприкосновенности частного жилья). Но если разговор все-таки начался, следует придерживаться следующих моментов.

Проверить документы на оригинальность. Допускаются копии, заверенные нотариально.

Узнать название агентства, проверить наличие сайта (обязательное условие работы таких фирм).

Проверить регистрацию на сайте судебных приставов.

Коллекторские организации, не предоставившие данных, имеют право только выставлять претензии и представлять интересы кредитора в суде.

Свой приход коллекторы объясняют недоступностью должника, что побудило их к его розыску. Но должник не преступник, а коллектор не имеет права проводить розыскные действия.

Коллектор-душка

Конструктивный диалог с коллектором не получится по определению. Как правило – это стрессоустойчивые, агрессивно настроенные ребята, с отсутствием чувства сострадания и жалости. Львиная доля их зарплаты – процент от взимаемых долгов, поэтому должник для коллектора источник личного дохода.

Однако отвечать на агрессивное поведение зеркально не стоит. Доказывать потом факт самообороны — дело не простое. При попытке коллекторов проникнуть в жилье силой – немедленно звонить в полицию. Одно упоминание о полиции отрезвит горячие головы. Сборщики знают, что подобные действия уголовно наказуемы (до 3 лет) и постараются исчезнуть, не дожидаясь правоохранителей. В тюрьму они не желают, тем более что некоторые недавно оттуда вышли.

Написать заявление в полицию в любом случае надо. Пусть она разберётся, что за работников наняло агентство.