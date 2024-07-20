Почему мужчины любят мотоциклы?

Может быть, вы когда-нибудь задумывались о том, почему мужчины так любят мотоциклы? Да, некоторые женщины тоже ездят на мотоциклах, но их не так много.

Каждый согласится с крылатой фразой: «четыре колеса возят тело, а два колеса возят душу» – она в точности отражает состояние души мотоциклиста.

В современном мире мужчина, который работает в офисе лишён максимальной свободы и не может полноценно жить без дополнительного хобби, вдохновения и морального отдыха. И мотоцикл – отличный способ получить множество положительных эмоций, снять стресс и зарядка энергией и позитивом на следующую неделю.

В итоге, получается, что каждому мужчине нужно хотя бы иногда садиться на мотоцикл, чтобы ощутить весь спектр неповторимых эмоций.

Еще, мотоцикл олицетворяет образ верного коня, но в современном его проявлении. Если верить истории и книгам, конь отождествляется с мудростью, силой, благородием, могуществом и успехом, а также символизирует чрезмерную энергию и природные инстинкты. Стоит заметить, что образ мужчины на железном коне позволяет некоторым женщинам почувствовать себя слабыми рядом с ними.

Если посмотреть с другой стороны, то мотоцикл для многих мужчин – это заветная мечта с раннего детства. Поэтому, многие мужчины, покупая мотоцикл реализовывают детскую мечту и наслаждаются каждой поездкой.

А что сегодня современный мотоцикл? Современный мотоцикл – электрический. В нем нет двигателя ДВС и коробки переключения передач. В нем не надо переключать скорости и не надо выжимать сцепление. Сел и просто поехал! Нет никаких сложностей в управлении. Уровень сложности управления электромотоциклом сравним с уровнем упраления электросамокатом. Поэтому, такая стремительная популярность электромотоциклов за последние несколько лет в России.

По информации с официального сайта электромотоциклов Super Soco, сейчас даже не нужна в правах категория «А» для большинства электромотоциклов. Достаточно любой открытой категории в правах! Еще не надо ставить в ГАИ (бывший ГИБДД) на учет и не нужны государственные номера.

Как оказалось, что юридически, большинство электромотоциклов считаются мопедами. А по мощности и динамике они с легкостью могут потягаться с бензиновыми мотоциклами. Крутящий момент у электродвигателя в разы выше, чем у бензинового.

Получается, что самое сложное в покупке мотоцикла – это найти деньги и его купить.