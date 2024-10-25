Как тепловентиляторы помогают обогреть помещение?

ента новостей

02:11
ВХЛ: петербургское «Динамо» в овертайме проиграло ЦСК ВВС 1:2, а «СКА-Нева» уступила «Дизелю» со счётом 3:5, хотя Даниил Лазутин сделал хет-трик
01:53
Волейбольный «Зенит» в который раз проиграл казанскому «Зениту», не сумев взять ни одной партии: не помогло и отсутствие в составе гостей Сэма Деру
01:28
В матче Кубка России между «Крылья Советов» – «Динамо» было забито 9 мячей: хет-трик сделал динамовский марокканец Маухуб, ранее «Зенит» победил «Факел»
16:15
В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту
15:17
В Telegram появились новые мошеннические аккаунты
15:15
Звонки через мессенджеры могут заблокировать в качестве борьбы с фродом
13:04
В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
12:58
В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов
12:52
В Госдуме откроется выставка к 300-летию СПбГУ
12:48
В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов
12:44
В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери
12:37
В Тихвинском районе поймали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
12:27
На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома
12:18
Хотел купить валюту, но лишился денег
12:17
В Московском районе проверяют инцидент с избиением подростка в магазине на улице Костюшко
11:52
В Невском районе ограбили гостеприимного жителя с проспекта Пятилеток
10:28
Спрос на кредитные карты резко снизился
09:27
Сын Януковича теперь россиянин
08:46
Автовокзал к 100-летию региона
02:05
Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев
01:31
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:0, Плотников сделал хет-трик, а голкипер Заврагин отразил 31 бросок по своим воротам
01:06
Баскетбольный «Зенит» победил «Уралмаш» с разницей в 6 очков: самым результативным игроком матча стал уралмашевец Джеремайя Мартин
16:51
Выставку монументальных картин покажут в музее Смольного
15:55
Премьера спектакля «Первая любовь»
15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
14:45
В Петербурге поймали агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса
14:02
В Невском районе мигрант зарезал соотечественника
13:55
В Пушкине задержали подозреваемых в убийстве знакомого
13:45
В Металлострое полицейские поймали наркомула
12:24
На Васильевском острове задержали студентов за стрельбу у метро
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Как тепловентиляторы помогают обогреть помещение?

Как тепловентиляторы помогают обогреть помещение?

0
24
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
volcano-kazakhstan.kz
Водяные тепловентиляторы служат источником дополнительного отопления.

Владельцы коммерческих и промышленных объектов сталкиваются с проблемой. В холодное время года в зданиях сыро и неуютно. Работники жалуются на низкую температуру. Нередко в такой ситуации сотрудники увольняются или же часто уходят на больничный. Но руководители предприятий обязаны заботиться о персонале и создавать оптимальные условия труда. Эксперты рассказали, как справиться с проблемой.

Водяные тепловентиляторы: что это?

Тепловентиляторы подобного типа используются для обогрева объектов с внушительной площадью. Нагревательным элементом в устройствах служит горячая вода. Вентилятор равномерно разгоняет горячий воздушный поток по пространству.

Такая техника избавляет от сырости. Она необходима там, где отмечается повышенная влажность. Кроме того, приборы можно использовать даже летом. Они заменяют кондиционеры.

Владельцы бизнес-помещений и руководители госучреждений обязаны исключить опасность возгорания при использовании электрических калориферов. Сделать это невозможно.

Водяные тепловентиляторы не несут в себе угрозы. Нагревательный элемент – горячая вода. Кроме того, ведущие производители используют вентилятор с особой конструкцией. При перегреве такой агрегат автоматически снижает температуру и охлаждает помещение.

Использование водяных тепловентиляторов в малогабаритных квартирах и домах не всегда оправдано. Но можно заказать небольшую модель, с меньшей мощностью.

Где используются водяные тепловентиляторы?

Сфера применения водяных тепловентиляторов довольно обширна. Это идеальное решение для спортивных залов, раздевалок, торговых центров.

Ими оснащают складские помещения, прачечные и автомойки, автосалоны.

Владельцы тепличных хозяйств также оценили пользу агрегатов. С их помощью удается не только добиться нужной температуры в помещениях, но и регулировать степень влажности.

Такие устройства устанавливают в спальнях детских дошкольных учреждениях. Дети реже простывают. Затраты на обслуживание агрегатов минимальны.

Пользователи отмечают, что водяные тепловентиляторы помогли обеспечить комфортное проживание в общежитиях.

Таким образом, водяные тепловентиляторы применяют там, где испытывается дефицит тепла, то есть центрального отопления недостаточно.

Преимущества водяных тепловентиляторов

Тепловые вентиляторы обладают рядом специфических преимуществ. Достоинства также являются отличительными признаками устройств. Представим некоторые плюсы:

  1. Экономичность. Тепловентиляторы потребляют незначительное количество энергии. Это идеальная альтернатива классическим калориферам с электрическими тэнами.
  2. Эстетичность. Приборы не испортят даже роскошный интерьер. Они выполнены в стиле «минимализм». После монтажа обзору доступны только корпус и решетка.
  3. Простота в обслуживании. Регулировать температуру воздуха в помещении и задать направление потоку можно с помощью рычажка. На нем имеются отметки со значениями. Достаточно просто повернуть регулятор до нужного параметра.
  4. Функциональность. Водяные тепловентиляторы заменяют кондиционеры в жару. В этом случае охладительным элементом выступает холодная вода.
  5. Экологичность. Материал, из которого выполнены устройства, перерабатывается после эксплуатации. Он не выделяет вредных соединений в атмосферу при нагревании.
  6. Безопасность. Риски возгорания полностью отсутствуют. Тэны не применяются. Прибор оснащен автоматической защитой от перегрева.
  7. Универсальность. Такой водяной тепловентилятор подходит для любых объектов. Вид деятельности предприятия не имеет значения.

Водяные тепловентиляторы служат источником дополнительного отопления. Расходы на обслуживание незначительны, а польза очевидна. Такие приборы отвечают всем требованиям современных людей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-08-2014, 00:22
Тепловентиляторы. Критерии правильного выбора
22-03-2023, 16:32
Как оценивать персонал
12-04-2023, 07:27
Испытательный срок выдерживают не все
16-12-2022, 17:24
Охрана промышленных объектов
19-07-2016, 21:40
Теплые полы: виды и основные отличия
10-08-2021, 09:32
В Петербурге ввели новые правила для застроек

Происшествия на дорогах

0
151
23-10-2024, 15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
0
152
22-10-2024, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
197
21-10-2024, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
190
21-10-2024, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
Наверх