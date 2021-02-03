Что нужно знать об аренде опалубки и строительных лесов?

Аренда строительного оборудования и прокат электроинструмента позволяют сэкономить на приобретении дорогостоящего оборудования в тех случаях, когда необходимо разовое проведение строительно-ремонтных работ. Например, аренда опалубки перекрытий в СПб поможет провести различные строительно-ремонтные работы с минимальными финансовыми вложениями.

В понятие строительного оборудования входят:

опалубка;

строительные леса;

генераторы электричества;

мелкий строительный инструмент и др.

Аренда строительного оборудования возможна как на несколько часов или на сутки, так и на длительный период.

Аренда опалубки

Опалубкой ограничивают бетонные заливные конструкции. Различаются следующие виды опалубок:

разборно-переставная мелкощитовая (наиболее распространенный вариант);

крупнощитовая (самая простая);

блочная;

объемно-переставная;

скользящая и т.д.

Аренда опалубки может пригодиться в процессе строительства жилых, промышленных, сельскохозяйственных и других сооружений. Чаще всего практикуется аренда опалубки для фундамента.

Аренда строительных лесов

В былые времена строительные леса использовались только один раз, а после демонтажа утилизировались. Современные технологии позволяют изготавливать удобные и легкие разборные конструкции строительных лесов, которые быстро и просто демонтируются и могут храниться даже в небольших помещениях.

На данный момент аренда строительных лесов, лестниц, строительных подъемников – это распространенная и весьма востребованная услуга, которой пользуются многие строительные компании, не имеющие складов для хранения строительных приспособлений.

В ходе реставрационных, отделочных, ремонтных и монтажных работ внутри и снаружи зданий не обойтись без строительных лесов. В зависимости от вида предстоящих работ возможна:

аренда строительных лесов рамного типа;

аренда строительных лесов клиновой конструкции;

аренда строительных лесов штыревого типа и хомутовых лесов.

Рамные леса применяют в строительно-монтажных работах любой сложности. Клиновые леса оказывают минимальное воздействие на здание, выдерживают вес рабочих и строительной техники, подходят для выполнения реставрационных работ. Штыревые леса справятся со значительными нагрузками. Хомутовые леса считаются универсальными и могут использоваться на сложных объектах.