Волейбольный «Зенит» и «Динамо–ЛО» по-разному выступили в Кубке России

Для выхода в «Финал четырёх» Кубка России волейбольному «Зениту» нужно было выиграть свою группу. В первом матче с клубом «Газпром-Югра» особых проблем не возникло: петербуржцы выиграли 3–0. «Енисей» оказал «Зениту» более упорное сопротивление (особенно старался набравший 22 очка Ерещенко), но уступил в четырёх партиях. «Питерец.ру» выделяет Ореола Камехо тоже набрал 22 балла.

Новоуренгойский «Факел» дал «Зениту» настоящий бой: этот матч занял все пять возможных сетов. Усилило «Зенит» возвращение в строй Георга Грозера, который пропустил первые две кубковые встречи. «Зенит» повёл по сетам 2–0, но хозяева (матчи Кубка проходили в Новом Уренгое) смогли добиться тай-брейка, на котором повели со счётом 3:1. Но тут «Зенит» сполна использовал блок и пересилил соперника.

А вот представляющие Ленинградскую область динамовцы уступили во всех трёх полуфинальных матчах. Первым соперником был новосибирский «Локомотив», обыгравший «Динамо – ЛО» со счётом 3–0. Проиграли и казанскому «Зениту», в стартовом составе которого вышли Михайлов, Нгапет и Вольвич. У «Самотлора» удалось хотя бы взять сет.