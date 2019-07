Гид по фестивалю Present Perfect

В этом году фестиваль электронной музыки и современного искусства PRESENT PERFECT отмечает свое пятилетие. Площадкой для масштабного события второй год подряд послужит территория культурного пространства «Севкабель Порт». С 26 по 28 июля здесь будут сконцентрированы все ключевые активности фестиваля: образовательный блок, концерт-открытие, основная программа и одна из трех пре-пати, которая пройдет в клубе «Мачты». Параллельные вечеринки первого дня PPF пройдут в клубах Stackenschneider и «Танцплощадка».

Насыщенный лайн-ап юбилейного фестиваля представит более 60 артистов из 16 стран мира, определяющих состояние и вид актуальной музыки, и развернется на 4 сценах в «Севкабель Порт».

Центром художественной идеи PPF’19 является понятие “игры”, которое раскрывается через метафоричность и использование ассоциаций. Так, на главной сцене фестиваля развернется театр действий из трех актов и постоянно меняющимися декорациями. В историческом кабельном цеху появится спортзал – фактическая сцена платформы Red Light Radio, а локация Boiler Room будет пропитана романтикой футуризма из советского прошлого. Но обо всем по порядку:



MAIN STAGE х MEGAFON

Эпицентр пятой версии Present Perfect — его главная сцена. Впервые в истории фестиваля действие на мейн стейдже будет подчинено законам театральной постановки: обстоятельная сценография, специально созданные декорации, которые будут видоизменяться перед каждым из трех актов.

В списке артистов только «тяжеловесы» современной электронной сцены: A/V-лайв от манчестерских мистификаторов Demdike Stare при поддержке медиахудожника Michael England; икона немецкого техно Ellen Allien; возвращение на фестиваль Helena Hauff на этот раз в статусе состоявшейся звезды; мастер живых выступлений KiNK с российской премьерой лайв-шоу проекта Kirilik; ключевой техно-селектор Японии DJ Nobu; очная встреча с неуловимым продюсером Gesloten Cirkel в лайв-формате и бессменный резидент Roots United — Shutta.



GARDEN STAGE BY MOVE D x FINLANDIA

Все 5 лет, что существует PPF, Garden является одной из излюбленных локаций фестиваля. На этот раз сцена, разработанная архитектурным бюро Rhizome, осмысляет двойственность образа сада: встреча естественной среды с ее синтетическим аналогом, органичное соседство элементов природного и производственного ландшафтов. Деревья, условный песчаный пляж, потрясающий вид на акваторию Финского залива — натуральные элементы в оформлении постиндустриального рукотворного оазиса, окрашенного розовым светом флуоресцентных ламп.

По традиции, второй год подряд, программа GARDEN STAGE Х FINLANDIA составлена при непосредственном участии одного из наиболее востребованных хаус-артистов планеты — Move D, который вновь продемонстрирует всю широту своих музыкальных предпочтений. К куратору сцены, а также знакомым по прошлому году героям Jus Ed и Dolan Bergin, присоединятся еще 8 артистов. Выдающийся бразильский джаз-бэнд Azymuth едет в Россию впервые — это предмет особой гордости юбилейного фестиваля. Свежий лайв представит проект The Pilotwings — резиденты ярчайшего французского лейбла Brothers From Different Mothers. Остальные слоты составлены с не меньшим вниманием: основатель культового лейбла Perlon – безукоризненный диджей Zip; корейско-немецкий диско-кудесник Hunee; главный швед в мире хауса Axel Boman и трое участников локальной сцены: Perila, Hoopa и Module Werk.

YARD STAGE x BURN

Главная концертная сцена, где условный рок соседствует с этно, а шугейз с ближневосточными мотивами. Концепция оформления YARD STAGE by BURN отсылает к беззаботной юности и идеям о светлом будующем. Об идеалах советского прошлого напомнят светоустановки из 80-х, количество и уникальность которых вполне претендует на статус музейной коллекцией.

YARD STAGE by BURN станет местом встречи двух влиятельных музыкальных платформ из Великобритании: Rinse FM и Boiler Room.

Вечерний шоукейс Rinse FM пройдёт в рамках серии вечеринок Selector Live и Года музыки Великобритании и России. Он представит три лайва: классики британской электроники с гитарами Seefeel, шотландец Auntie Flo, вплетающий ориентальные мотивы в клубный звук со своей группой и петербургский коллектив Pinkshinyultrablast, играющий в исконно британском стиле шугейз. Диджей-слоты между собой разделят: маститый английский джентльмен Andrew Weatherall, который продюсировал знаковые альбомы 90-х и нулевых; грайм-интеллектуал Mr. Mitch и резиденты лондонской радиостанции в формате b2b — The Menendez Brothers и FBR.



В ночи новый эфир BOILER ROOM x BURN повысит градус локации на максимум. Шестичасовая программа будет распределена между живыми выступлениями и диджей-сетами. Лайв-слоты займут: изобретательная психоделическая банда Dollkraut; семейный дуэт финского электронщика Mesak и его супруги азербайджанского происхождения — проект Ya Tosiba с остроумными песнями на разных языках, а также петербургская певица Chikiss. В роли диджеев: израильский дуэт Red Axes, сближающий Восток с Западом; сооснователь культового голландского радио Intergalactic FM Intergalactic Gary; петербургский хаус-знаток Kito Jempere в специально созданной для PPF конфигурации при участии живых музыкантов и вокалистов.

RED LIGHT RADIO Х BALLANTINE’S TRUE MUSIC

Самая жаркая сцена PPF прошлого года получит радикально новое прочтение — на RED LIGHT RADIO Х BALLANTINE’S TRUE MUSIC развернется метафоричный бойцовский клуб, который будет разыгран строго из спортивного интереса. Здесь выступят: J-Zbel — французские бунтари с ядерной смесью эйсида, джангла и брейкбита с лайвом; бесшабашный итальянский дуэт Ninos Du Brasil, бросающий в один котел техно и карнавальное безумие с неистовым перформансом на барабанах; The Egyptian Lover — почетный пионер электро-фанка из Лос-Анджелеса в живом формате; первая леди d’n’b-сцены DJ Storm и важный популяризатор литовского андеграунда Ernestas Sadau вместе со своим товарищем Retrograde Youth из Колумбии. Отстаивать честь предстоит сборной борцов локальной сцены: Abelle — главное женское имя в клубном комьюнити Москвы, создательница Arma17 и Mutabor; основатель TESTFM — Kalivas и надежное звено Roots United и PPF — El.

Помимо шикарного лайн-апа, по традиции на Present Perfect будут представлены образовательная сессия при поддержке Ballantine’s True Music (https://moscowmusicschool.ru) и арт программа.

SPECIAL LOCATIONS

PPF продолжает работать с пространством «Севкабеля» и представляет переосмысленные локации особого значения.

TINKOFF TERMINAL

Tinkoff Terminal, разработанный архитектурным бюро «Хвоя», станет главной логистической артерией в инфраструктуре PPF’19. Двухуровневая территория служит не только связующим звеном карты фестиваля, но и его центральным досуговым хабом, каждый из уровней которого несет свой функционал. На 1-ом этаже разместится обширная зона развлечений и фуд маркет от концептуальных заведений Петербурга; рампа, где кроме традиционного скейт-контеста, предусмотрена особая музыкальная программа с выступлениями камерных бэндов и диджеев; дизайн и саунд-маркет, где можно будет приобрести официальный мерч и пластинки, а также шоурум музыкальных девайсов с открытой студией. На 2-ом уровне расположится световой коридор, который предложит кратчайший маршрут между площадью, набережной и главной сценой, откуда откроется фантастическая панорама на Финский залив.



НАБЕРЕЖНАЯ

По традиции, набережная «Севкабель Порта» трансформируется в масштабную чилл-зону и, несомненно станет одной из наиболее притягательных точек для гостей PPF. Живописный вид на водную гладь, освежающий бриз с Финского залива, завораживающие закаты и восходы солнца, проходящие мимо лайнеры — естественные атрибуты фестиваля, которые навсегда отпечатываются в памяти, ведь это и есть Петербург.

STREET ART by Ztwins

curator STFNV

production Nadia Vasyakina

Первые три года жизни PPF были связаны с Музеем стрит-арта. В прошлом году, сменив локацию на «Севкабель Порт», фестиваль принес с собой генетический код уличного искусства и привлек художников для создания муралов на стенах бывших заводских зданий. В свой юбилейный год PPF вновь обращается к жанру городской монументальной росписи.

По приглашению куратора cтрит-арт программы – Артема Стефанова – дуэт братьев-близнецов ZTWINS подготовит к фестивалю фасад пока еще не обжитой территории «Севкабель Порта». Архитектруный бэкграунд оказал сильное влияние на стиль работ художников, в которых абстрактные геометрические изображения взаимодействуют с реалистичными образами. Дуэт в своем художественном исследовании стремится максимально взаимодействовать с местным окружением, а основная тема их работ – индустриальная эстетика.



MEDIA ART by VOLNA

Коллектив VOLNA — арт-резиденты PPF, чьи световые и сценографические решения создают неподражаемый визуальный облик и выразительность большинства событий Roots United последних двух сезонов, представят кинетическую indoor-инсталляцию «Дуэль». Новая работа художников расположится в импровизированной галерее напротив Yard Stage.

«В течение ночи парящие в воздухе световые элементы будут создавать постоянно изменяющийся хореографический рисунок, а свет и тень, перемещающиеся по пространству, – эффект противоборства двух взаимосвязанных начал» — VOLNA.



ИНСТАЛЛЯЦИЯ #городсхарактером

Паблик арт объект #городсхарактером от партнера фестиваля — бренда «Боржоми» — является частью одноименного урбанистического проекта, цель которого – исследовать эмоциональную связь города и каждого конкретного человека. Масштабная конструкция в виде башни из переплетенных металлических дуг, километров проводов и горящих экранов смартфонов, напоминающая телевышку — своеобразная метафора связи, которая распространяется от города к городу, от человека к человеку, объединяя миллионы непохожих характеров.

