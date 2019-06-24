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» » Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE

Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE

0
49
Опубликовал: Olga Romashenkova
0
Фото:
vk.com
Финальный шаг пройден. Прощаемся с DAY OFF до следующего года. Впереди – фестиваль Present Perfect.

15 июня создатели фестиваля Present Perfect — команда Roots United и их иностранные партнеры-единомышленники, британская формация Secretsundaze, вновь заставили Петербург танцевать! Впрочем, глагол “заставили” — не совсем точен. Дебютное дневное событие, открывшее серию Day Off, которое состоялось год назад при активном содействии международного фестивального бренда Dekmantel, продемонстрировало абсолютную необходимость подобного формата. Следующий музыкальный праздник на открытом воздухе ждали сильно.
Day Off, прошедший в минувшую субботу в так полюбившемся пространстве «Севкабель Порт», с легкостью повторил и даже превзошел первый опыт. Тысячи горожан и гостей города, которые танцевали и искренне веселились, невзирая на то, что к середине июня летний зной покинул Петербург — лучший аргумент в пользу вышесказанных слов. Организаторы события основательно подготовились к любым превратностям непредсказуемой погоды — все сцены, число которых в этом году возросло до трех, были надежно защищены от ненастья. Морось и серое небо, наглухо затянутое облаками, не смогли омрачить отличное настроение.
Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
Музыкальная начинка события идеально соответствовала и способствовала созданию атмосферы беззаботного летнего дня. Лайн-ап Day Off, собранный совместными усилиями Roots United и лондонцев из Secretsundaze, имеющих за плечами семнадцатилетний опыт в проведении дневных вечеринок по всему свету, строился вокруг исключительно жизнерадостных ритмов хауса, диско и буги.
Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
Roots United, чьи самые громкие события последних двух лет исправно проходят в «Севкабеле», продолжили открывать ранее недоступные для широкой аудитории территории. Малая сцена – Yard by Roots United, где выступали сами резиденты петербургской формации и колумбийский гость Vandel, спряталась в секретном дворике клуба «Мачты». Сам клуб гостеприимно принял мобильный радио хаб Ballantine's True Music Radio, который пользовался особым вниманием среди гостей. Совместный сезонный проект от глобальной платформы True Music, Roots United и онлайн-радиостанции TESTFM привнес в программу состязательный элемент. В конце года, игравшие здесь локальные артисты сразятся за право попасть в эфир уважаемой амстердамской станции Red Light Radio, поэтому показать в сетах все свои лучшие навыки и музыкальные познания старался каждый.
Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
Эпицентром дневного действа ожидаемо стала основная сцена – Secretsundaze Stage by Finlandia, расположившаяся прямо на набережной. Американцы Энтони Нэпплс и Тим Суини поделились отменными хаус-мелодиями, а дуэт основателей Secretsundaze — Джайлс Смит и Джеймс Пристли, наглядно показали почему их дневные вечеринки считаются эталоном. Главной декорацией Day Off вновь стал фантастический вид на Финский залив, открывавшийся сразу за спинами диджеев, а круизный лайнер, который вышел из порта и растворился за линией горизонта, символизировал скорое наступление неизвестного завтра.
Куда более открыто, но не менее эффектно, о ближайшем будущем рассказала московская команда медиахудожников Fluks и саунд-дизайнер Palekh в самом завершении пролетевшего незаметно дня. В полночь лучи проекторов “оживили” внушительные муралы художников DYOMA 21 и STFNV на стенах бывшего завода и впервые представили полный лайн-ап главного события года Roots United, фестиваля Present Perfect, который пройдет на этом же месте с 26 по 28 июля.

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