ента новостей

21:34
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
16:12
В Ленобласти состоится военно-исторический фестиваль
15:23
Кубок Стэнли может уплыть от Тарасенко к Пастрняку
13:58
Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова
11:57
Нетрезвая женщина прыгнула с Троицкого моста
11:50
В Ленинградской области уничтожат партию зараженных хризантем
10:45
На участке КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
09:20
В Петербурге при падении с высоты погибла пенсионерка
09:13
В Выборгском районе сгорела иномарка
22:35
Дзюба забил 4 мяча в ворота Сан-Марино, счёт – 9:0
20:23
Бортко и Афонин выступили перед партийцами в гостинице «Октябрьская»
11:11
В Ленобласти пытались украсть банкомат
10:43
На Большом Обуховском мосту на полгода введено ограничение для грузового транспорта
10:34
Регионы с лучшей и худшей экологией
08:47
Проблемы с физкультурой
19:17
Мероприятия ко Всемирному дня донора
13:39
Депутат-единоросс Сергей Купченко поздравил с Днём русского языка
13:12
Концерт 2x2 Saxophone Quartet
13:04
Вечеринка FAT VIBEZ ROOFTOP
12:45
В Ольгинском пруду утонула пожилая женщина
12:38
В Мурино задержали разбойника
09:27
Застроек в местах захоронений не будет
09:02
Почему нельзя купаться в фонтанах?
17:25
Давид Голощекин отметит свой юбилей на сцене
14:46
«Петербургских типов» покажут на выставке в «Амбар Буржуа»
13:34
Депутаты Петербурга предложили урегулировать работу гидов-экскурсоводов
12:51
Петербургских бездомных обеспечат жилой площадью
12:46
В Невском районе цыганка обокрала девушку
11:33
В Коневском монастыре на Ладожском озере пройдет реставрация жилого дома
10:15
В Сестрорецке неизвестный мужчина избил школьницу
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE

Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE

0
78
Опубликовал: Olga Romashenkova
0
Фото:
runited.ru
Day Off x Secretsundaze — последний чекпоинт на пути к фестивалю Present Perfect, генеральная репетиция в формате идеального летнего дня.

Day Off x Secretsundaze — последний чекпоинт на пути к фестивалю Present Perfect, генеральная репетиция в формате идеального летнего дня.
SECRETSUNDAZE
В первый раз смелую инициативу Roots United, заключающуюся в кардинальной смене привычных представлений о вечеринках, поддержали иностранные партнеры в лице нидерландского фестивального бренда Dekmantel. По заданной традиции, будущий Day Off вновь пройдет при активном содействии признанных мастеров в сфере подготовки и проведения крупных событий под открытым небом и при свете дня, британской формации Secretsundaze. Колоссальный опыт и 17-летний стаж, шоукейсы в рамках фестивалей Sonar и Glastonbury, резидентство на клубных площадках мира и истинная красота музыки — они лучшие в своем деле. Day Off встретит создателей Secretsundaze — Giles Smith и James Priestley, двух музыкальных эстетов, которые превратили свою задумку в культурный феномен. Дневные вечеринки еще никогда не звучали так здорово.
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
АРТИСТЫ
Участие Secretsundaze в Day Off не ограничивается одним лишь включением основателей в лайн-ап, лондонская команда — полноправный соорганизатор события, приложивший свои усилия, опыт и вкус в процессе составления программы. Выбор пал на следующих артистов:
Tim Sweeney — светоч, придумавший Beats In Space — культовое радиошоу, которое объединило в самом сердце Нью-Йорка музыкантов со всего света. Попасть в эфир Beats In Space мечтают все уважаемые хаус и диско диджеи.
Anthony Naples — важное имя для всех почитателей хаус-продюсеров новой школы, совладелец лейблов Incienso и Proibito. Как верно подмечено в комментариях его страницы на Discogs: все, к чему он прикасается, становится золотом.
Vandel — свой человек для Jus-Ed и его Underground Quality. Графический дизайнер и продюсер из Колумбии, который мастерски оборачивает джаз-фанковые стандарты в форму хауса.
Теплый прием иностранным гостям обеспечит резидентский костяк Roots United в составе El, Shutta и Hoopa.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Day Off x Secretsundaze состоится на территории общественного пространства «Севкабель Порт». Еще недавно закрытый участок Кожевенной линии выглядел со стороны как безликая промзона. Сегодня здесь находится одна из достопримечательностей нового Петербурга, любимое место горожан и гостей города, где проходят все самые громкие события Roots United последних двух лет.
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
ЛОКАЦИИ
Прошлогодний фурор дебютного Day Off заставил организаторов расширить пространство до трех сцен. Они займут как изведанные локации, так и новые, ранее недоступные.
SECRETSUNDAZE STAGE BY FINLANDIA
Главная сцена, за которую возьмутся Secretsundaze, чтобы передать весь дух прославленных вечеринок, расположится прямо на облагороженной набережной с захватывающим видом на порт, водную гладь и уходящие вдаль корабли. Здесь, традиционно, все свое мастерство продемонстрирует команда технических специалистов 2А Production и художники из коллектива Volna, готовящие масштабную сценическую конструкцию с декорациями, которая станет эпицентром события.

GILES SMITH (UK)
JAMES PRIESTLEY (UK)
TIM SWEENEY (US)
ANTHONY NAPLES (US)

YARD BY ROOTS UNITED
Вторая сцена разместится в секретном дворе и будет отдана в распоряжение резидентам Roots United и колумбийца Vandel. Ищите указатели, в действии эту территорию, спрятанную среди построек, видели лишь немногие. Узкая полоска неба над головой, флажки, солнце, хаус-музыка и все свои. Найти непросто, уйти невозможно.

VANDEL (COL)
HOOPA (RU)
EL (RU)
SHUTTA (RU)

BALLANTINE'S TRUE MUSIC RADIO
Day Off становится тесно, событие задействует территорию клуба «Мачты», флагманского музыкального пространства на территории «Севкабель Порта», где разместится мобильный радио-хаб Ballantine's True Music Radio. Cезонный проект Roots United, TESTFM и глобальной музыкальной платформы Ballantine's True Music призван открыть широкой публике новые имена перспективных локальных артистов, которых онлайн-радиостанция TESTFM выберет из своего широкого пула.

TENNISIST (RU)
TOLYA KLEPALOV (RU)
FOAM (RU)
NÙRGUYANA (RU)
FORGOTTEN (RU)
DISCO STAR (RU)
FUNKY G (RU)

ПЕРЕХОД НА ВРЕМЯ PPF
Day Off x Secretsundaze пройдет за полтора месяца до главного события лета от Roots United, фестиваля Present Perfect, который будет упомянут особым образом. В завершении насыщенного дня, когда часы пробьют полночь, московский союз медиахудожников Fluks, подчеркнет связь и преемственность времен, в буквальном смысле оживив фасады зданий. Начиная с самого первого раза, их впечатляющие визуальные решения главных сцен, становятся объектом внимания и концентрируют на себе глаза и камеры всех гостей PPF.
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
Огромные муралы, созданные под кураторством Артема Стефанова на территории «Севкабель Порта» в рамках прошлогоднего PPF, оживут под светом проекторов и впервые представят полный лайн-ап будущего фестиваля, который пройдет на этой же площадке в конце июля. Звуковым сопровождением действа займется саунд-дизайнер, участник команды Fluks — Palekh. Этот перформанс станет своеобразным переходом и запустит обратный отсчет дней, оставшихся до долгожданного PPF 2019. Все это ляжет в основу видеотизера грядущего фестиваля.
ДОСУГ
На наших глазах набережная «Севкабель Порта» превратится в место особого значения. Здесь развернется настоящий летний променад со всеми обязательными атрибутами, которые с одной стороны, отсылают к расслабленной атмосфере городских пикников в парках, а с другой, заставляют забыть о том, что все происходит внутри большого мегаполиса. Зеленый газон, фуд-корт с различными вариациями на тему стрит-фуда и не только, дополнительные активности и многое другое.
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
АФТЕПАТИ
Заключительным послесловием Day Off выступит официальная афтепати события в клубе Blank. В полночь двери Blank откроются в ожидании гостей, держащих путь с Кожевенной линии до Арсенальной набережной, 1. Продолжение Day Off развернется на двух сценах: уличной террасе и главном танцполе. Перечень участников вечеринки будет опубликован чуть позже, но уже сейчас стоит отметить, что компанию артистам ночной программы составит приглашенный специально, секретный гость издалека.
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
Билеты.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

8-05-2019, 14:45
В Петербурге прошла вечеринка Night'n'Day
29-04-2019, 16:25
Масштабная вечеринка Night'n'Day пройдет в Петербурге
22-04-2019, 23:00
В Петербурге запустят проект в поддержку локальной музыкальной сцены
20-02-2019, 23:30
Вечеринка OFF BY ROOTS UNITED: Phantom
29-05-2018, 16:48
Музыкальный фестиваль DAY OFF
24-05-2016, 14:19
Фестиваль мороженого 2016

Происшествия на дорогах

0
163
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
0
200
3-06-2019, 10:48
В Невском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
257
31-05-2019, 10:07
В Ленобласти в ДТП погибли двое маленьких детей
0
190
29-05-2019, 09:59
В Ленобласти грузовик сбил мужчину на мопеде
Наверх