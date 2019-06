Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE

Day Off x Secretsundaze — последний чекпоинт на пути к фестивалю Present Perfect, генеральная репетиция в формате идеального летнего дня.

SECRETSUNDAZE

В первый раз смелую инициативу Roots United, заключающуюся в кардинальной смене привычных представлений о вечеринках, поддержали иностранные партнеры в лице нидерландского фестивального бренда Dekmantel. По заданной традиции, будущий Day Off вновь пройдет при активном содействии признанных мастеров в сфере подготовки и проведения крупных событий под открытым небом и при свете дня, британской формации Secretsundaze. Колоссальный опыт и 17-летний стаж, шоукейсы в рамках фестивалей Sonar и Glastonbury, резидентство на клубных площадках мира и истинная красота музыки — они лучшие в своем деле. Day Off встретит создателей Secretsundaze — Giles Smith и James Priestley, двух музыкальных эстетов, которые превратили свою задумку в культурный феномен. Дневные вечеринки еще никогда не звучали так здорово.



АРТИСТЫ

Участие Secretsundaze в Day Off не ограничивается одним лишь включением основателей в лайн-ап, лондонская команда — полноправный соорганизатор события, приложивший свои усилия, опыт и вкус в процессе составления программы. Выбор пал на следующих артистов:

Tim Sweeney — светоч, придумавший Beats In Space — культовое радиошоу, которое объединило в самом сердце Нью-Йорка музыкантов со всего света. Попасть в эфир Beats In Space мечтают все уважаемые хаус и диско диджеи.

Anthony Naples — важное имя для всех почитателей хаус-продюсеров новой школы, совладелец лейблов Incienso и Proibito. Как верно подмечено в комментариях его страницы на Discogs: все, к чему он прикасается, становится золотом.

Vandel — свой человек для Jus-Ed и его Underground Quality. Графический дизайнер и продюсер из Колумбии, который мастерски оборачивает джаз-фанковые стандарты в форму хауса.

Теплый прием иностранным гостям обеспечит резидентский костяк Roots United в составе El, Shutta и Hoopa.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Day Off x Secretsundaze состоится на территории общественного пространства «Севкабель Порт». Еще недавно закрытый участок Кожевенной линии выглядел со стороны как безликая промзона. Сегодня здесь находится одна из достопримечательностей нового Петербурга, любимое место горожан и гостей города, где проходят все самые громкие события Roots United последних двух лет.



ЛОКАЦИИ

Прошлогодний фурор дебютного Day Off заставил организаторов расширить пространство до трех сцен. Они займут как изведанные локации, так и новые, ранее недоступные.

SECRETSUNDAZE STAGE BY FINLANDIA

Главная сцена, за которую возьмутся Secretsundaze, чтобы передать весь дух прославленных вечеринок, расположится прямо на облагороженной набережной с захватывающим видом на порт, водную гладь и уходящие вдаль корабли. Здесь, традиционно, все свое мастерство продемонстрирует команда технических специалистов 2А Production и художники из коллектива Volna, готовящие масштабную сценическую конструкцию с декорациями, которая станет эпицентром события.



GILES SMITH (UK)

JAMES PRIESTLEY (UK)

TIM SWEENEY (US)

ANTHONY NAPLES (US)



YARD BY ROOTS UNITED

Вторая сцена разместится в секретном дворе и будет отдана в распоряжение резидентам Roots United и колумбийца Vandel. Ищите указатели, в действии эту территорию, спрятанную среди построек, видели лишь немногие. Узкая полоска неба над головой, флажки, солнце, хаус-музыка и все свои. Найти непросто, уйти невозможно.



VANDEL (COL)

HOOPA (RU)

EL (RU)

SHUTTA (RU)



BALLANTINE'S TRUE MUSIC RADIO

Day Off становится тесно, событие задействует территорию клуба «Мачты», флагманского музыкального пространства на территории «Севкабель Порта», где разместится мобильный радио-хаб Ballantine's True Music Radio. Cезонный проект Roots United, TESTFM и глобальной музыкальной платформы Ballantine's True Music призван открыть широкой публике новые имена перспективных локальных артистов, которых онлайн-радиостанция TESTFM выберет из своего широкого пула.



TENNISIST (RU)

TOLYA KLEPALOV (RU)

FOAM (RU)

NÙRGUYANA (RU)

FORGOTTEN (RU)

DISCO STAR (RU)

FUNKY G (RU)



ПЕРЕХОД НА ВРЕМЯ PPF

Day Off x Secretsundaze пройдет за полтора месяца до главного события лета от Roots United, фестиваля Present Perfect, который будет упомянут особым образом. В завершении насыщенного дня, когда часы пробьют полночь, московский союз медиахудожников Fluks, подчеркнет связь и преемственность времен, в буквальном смысле оживив фасады зданий. Начиная с самого первого раза, их впечатляющие визуальные решения главных сцен, становятся объектом внимания и концентрируют на себе глаза и камеры всех гостей PPF.



Огромные муралы, созданные под кураторством Артема Стефанова на территории «Севкабель Порта» в рамках прошлогоднего PPF, оживут под светом проекторов и впервые представят полный лайн-ап будущего фестиваля, который пройдет на этой же площадке в конце июля. Звуковым сопровождением действа займется саунд-дизайнер, участник команды Fluks — Palekh. Этот перформанс станет своеобразным переходом и запустит обратный отсчет дней, оставшихся до долгожданного PPF 2019. Все это ляжет в основу видеотизера грядущего фестиваля.

ДОСУГ

На наших глазах набережная «Севкабель Порта» превратится в место особого значения. Здесь развернется настоящий летний променад со всеми обязательными атрибутами, которые с одной стороны, отсылают к расслабленной атмосфере городских пикников в парках, а с другой, заставляют забыть о том, что все происходит внутри большого мегаполиса. Зеленый газон, фуд-корт с различными вариациями на тему стрит-фуда и не только, дополнительные активности и многое другое.



АФТЕПАТИ

Заключительным послесловием Day Off выступит официальная афтепати события в клубе Blank. В полночь двери Blank откроются в ожидании гостей, держащих путь с Кожевенной линии до Арсенальной набережной, 1. Продолжение Day Off развернется на двух сценах: уличной террасе и главном танцполе. Перечень участников вечеринки будет опубликован чуть позже, но уже сейчас стоит отметить, что компанию артистам ночной программы составит приглашенный специально, секретный гость издалека.



