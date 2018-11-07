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«Ленфильм» объявляет конкурс сценариев дебютных кинопроектов

0
14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленфильм
III Санкт-Петербургский конкурс сценариев дебютных кинопроектов

Киностудия «Ленфильм» и Молодежный центр Союза кинематографистов объявляют о начале III Санкт-Петербургского конкурса сценариев дебютных кинопроектов.

Прием заявок осуществляется до 30 ноября. После рассмотрения работ, участники, попавшие в шорт-лист, приглашаются на очный сценарный питчинг. Он пройдет на базе киноцентра «Ленфильм» 20 декабря 2018 года.

Цель проведения Конкурса – выявить и поддержать наиболее талантливых сценаристов короткометражных и полнометражных фильмов, а лучшие сценарии представить редакторам кинокомпаний и способствовать их запуску в производство в качестве дебютных проектов.

Победитель Конкурса в категории «полнометражное кино» будет рекомендован Худсовету киностудии «Ленфильм» для включения проекта-победителя в тематический план киностудии.

Победитель Конкурса в категории «короткометражное кино» получит полное продюсерское сопровождение от продюсерского центра «Молодые кинематографисты Санкт-Петербурга» при поддержке киностудии «Ленфильм» (предоставление производственных услуг), а также спонсоров и партнеров Конкурса.

К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации и стран СНГ – авторы сценариев короткометражных и полнометражных фильмов.

prav-na-scenariy-2018-iii-konkurs-debyutnyh-kinoproektov-mc-sk-spb.doc 2018-iii-konkurs-debyutnyh-kinoproektov-mc-sk-spb-1.doc zayavki-2018-iii-konkurs-debyutnyh-kinoproektov-mc-sk-spb.doc

«Ленфильм» объявляет конкурс сценариев дебютных кинопроектов

Источник: Ленфильм
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