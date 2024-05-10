В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойка

Сегодня, 10 мая 2024 года около 13 часов к полицейским поступила информация о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице, в Адмиралтейском районе Петербурга.

По предварительной информации, в момент падения в салоне автобуса находилось около 20 человек. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. Работающие на месте экстренные службы проводят мероприятия по извлечению людей из воды.

ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Водитель автобуса доставлен в полицию.



