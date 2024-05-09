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Питерец.ру » Общество » В Ленинградской области празднуют День Победы

В Ленинградской области празднуют День Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградская область празднует День Победы

9 мая во всех районах Ленинградской области проходят возложения цветов на братских захоронениях и мемориалах, торжественные митинги на главных площадях и у памятников героям войны, праздничные программы в концертных залах и на открытых площадках, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«9 мая навсегда останется самым главным, самым дорогим праздником для всей страны, для каждой семьи. В нём — наша искренняя, одна на всех радость, в нём — гордость за предков, сумевших своим мужеством, героизмом, своей жизнью в далёком 1945 году изгнать врага с родной земли, отвоевать для будущих поколений счастье свободно жить.

В этот день хочу особо обратиться к бойцам, которые участвуют в спецоперации и сейчас находятся на передовой. Мы гордимся вами и уверены — Победа, как и 79 лет назад, будет за нами!

Желаю всем жителям Ленинградской области здоровья, добра и мирного неба над головой!», – поздравил земляков с праздником Великой Победы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Главные торжества Ленинградской области в этом году состоятся в Гатчине и Ивангороде.

С утра губернатор региона, жители области возложат цветы к мемориалу мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны в Гатчинском районе у деревни Зайцево и в Гатчине, — к стеле «Город воинской славы».

В 15.00 для жителей приграничных Ивангорода и города Нарвы у стен Ивангородской крепости состоится праздничный концерт «Берега Победы». В программе выступления государственного кубанского ансамбля «Криница», Сосо Павлиашвили, ВИА «Песняры», ведущий концерта – Дмитрий Губерниев. 

В 10.00 на Красной площади Выборга горожан соберет прямая трансляция парада с Красной площади в Москве. 

В 13.00 в Волосовском районе память мирных жителей, погибших в годы войны, почтут у мемориала сожженным деревням в Большом Заречье. 

Торжественные мероприятия, театрализованное представление начнутся в 14.00 в Ломоносовском районе у деревни Гостилицы, на Горе Колокольня, где в 1944 году находился командный пункт Советских войск и откуда началась операция по снятию блокады Ленинграда.

Всеволожский район в 14.00 в парке «Песчанка» проведет парад кадетских классов. 

Особую атмосферу создадут для жителей Ленинградской области исторические реконструкции празднования Дня Победы 9 мая 1945 года. Танцы под музыку военных лет соберут выборжан на площади Выборгских полков, жителей Кингисеппа – на Октябрьском бульваре, в Приозерске – у городского фонтана, в Луге – на площади Мира.

Программа 9 мая в районах Ленобласти по ссылке.

Источник: Администрация Ленобласти
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