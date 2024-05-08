В Петербурге из-за ссоры отца с соседкой пострадала двухлетняя девочка

Сегодня ночью, 8 мая 2024 года около 01 часа 20 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что около 00 часов 05 минут в медучреждение самостоятельно обратился 35-летний мужчина, у которого, как и у его 2-летней дочери, медики зафиксировали ожоги глаз.

Со словам пострадавшего, телесные повреждения они получили 7 мая в 00:30 в ходе словесного конфликта на почве неприязненных отношений с 35-летней соседкой по лестничной площадке в парадной дома 19 корпус 5 по Дачному проспекту, в ходе которого соседка распылила содержимое перцового баллончика им в лицо.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.