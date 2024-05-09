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Питерец.ру » Общество » В Петербурге на Дворцовой площади завершился парад Победы

В Петербурге на Дворцовой площади завершился парад Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
rutube.ru
Жители и гости Петербурга посетили парад на Дворцовой площади, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 2024 года в Санкт-Петербурге, как и по всей стране отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный парад на Дворцовой площади стал одним из главных событий этого дня.

Парад Санкт-Петербургского гарнизона Ленинградского военного округа начался в 10:00. Рота почетного караула вынесла на Дворцовую площадь флаг России и знамя Победы.

Перед парадом на Дворцовой площади развернулась выставка-реконструкция "Ленинградская победа". Она позволила зрителям погрузиться в атмосферу блокадного города, увидеть фрагменты быта и героизма его жителей.

Парад начался с шествия ветеранов и детей блокадного Ленинграда. За ними проследовали тралы с актерами, одетыми в военную форму разных эпох. Эта часть парада стала настоящим мостом между поколениями, соединив воедино память о героическом прошлом и благодарность живых за мирное настоящее. Историческую часть парада завершила сцена, посвященная боевым действиям на Украине. Проход колонны военнослужащих с флагами ДНР и ЛНР стал символом поддержки и солидарности с жителями Донбасса.

В парадном строю в этом году прошли 4 тысячи человек. Помимо офицеров штаба Ленинградского военного округа, учащихся военных училищ и академий, курсантов вузов силовых и чрезвычайных ведомств, а также юнармейцев, в параде приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла.

Колонну ретротехники традиционно возглавил легендарный танк Т-34. За ним следовали командирский автомобиль ГАЗ-67, бронетранспортеры, боевые разведывательно-дозорные машины, а также знаменитые "Катюши". Новинкой этого года стал проезд санитарного бронеавтомобиля "Линза". Эта машина, оборудованная специальными приспособлениями для извлечения раненых из люков и щитами для переноски людей с травмами позвоночника, является разработкой петербургских инженеров и впервые была представлена на параде.

В этом году парад стал особенно трогательным и волнующим в связи с событиями на Украине. Участие в нем ветеранов и детей блокадного Ленинграда, а также проход колонны с флагами ДНР и ЛНР продемонстрировали единство народа перед лицом общих вызовов.

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