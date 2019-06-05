Лучшие музеи Москвы

Очень трудно говорить о лучших музеях столицы – их здесь превеликое множество, каждый чем-то уникален и имеет своих поклонников. В статье будут перечислены лишь некоторые из них, известные всему миру и пользующиеся наибольшей популярностью туристов, а вот получить информацию про все экскурсии Москвы, в экскурсионном бюро "Лауда".

Третьяковская галерея

Третьяковская галерея, начало которой положила частная коллекция любителя живописи П. М. Третьякова, сегодня является одним из обширнейших музеев Москвы. Преимущественно там представлены работы русских живописцев XVІІІ– XX веков. Имена художников, чьи работы можно увидеть в Третьяковке, сегодня известны всему миру: Васнецов, Брюллов, Айвазовский, Малевич, Кустодиев, и пр.

В настоящий момент здесь находится более 180 тысяч предметов искусства, включающих помимо живописи скульптуры, графику, иконы и старинные драгоценности.

Алмазный фонд

Музей находится на территории Кремля. Несмотря на то, что основан он совсем недавно – в 1967 году, но там можно увидеть не только современные коллекции. Ювелирные изделия, которые там демонстрируются, датируются XVІІІ–XX веками, многие из них имеют историческую ценность и связаны с важными для страны событиями.

Начало созданию подобного музея положил ещё Пётр Великий – тогда помещение, где хранились императорские ценности, называлось Бриллиантовой комнатой. Здесь можно было увидеть царские регалии, ордена, парадные украшения. Каждый новый монарх пополнял коллекцию новыми экземплярами.

Жемчужина коллекции – Большая императорская корона, состоящая из бриллиантов и жемчуга.

Музей им. А. С. Пушкина

В стенах этого музея, основанного в 1912 году, собрано более 700 тысяч различных предметов – это и копии античных статуй, и картины, и археологические ценности.

Можно сказать, что это музей зарубежного искусства. Здесь выставлены картины средневековых западных художников, а также художников эпохи Возрождения. Многие экспонаты попали сюда из частных коллекций знаменитых русских аристократов – некоторые жертвовались добровольно, другие были выкуплены.

Среди картин музея есть те, что написаны такими всемирно известными авторами, как Дюрер, Рембрандт, Рубенс, Караваджо, и многие другие.

Есть здесь и египетская экспозиция – экспонаты датируются периодом от IV века до н. э, заканчивая IV веком н. э. В основном тут представлены саркофаги, орудия труда, посуда, папирусы, украшения, статуэтки.

Храм Василия Блаженного

Этот собор, находящийся на Красной площади, не просто один из главных храмов Москвы, он ещё и её визитная карточка. Был построен Иваном Грозным по случаю взятия Казани и назван именем московского юродивого, признанного после смерти святым. Мощи блаженного Василия хранятся в соборе до сих пор и являются одной из наиболее ценных его реликвий.

В настоящее время храм можно посетить с экскурсией. Во время неё туристы узнают о многовековой истории этой церкви – а послушать действительно есть о чём! Ведь она пережила и нашествие Наполеона, и тяжёлые советские времена.

Экспонаты музея – это в основном религиозные предметы: иконы, церковные книги, облачение священнослужителей и прочие атрибуты. Помимо того, обращает на себя внимание уникальная роспись потолка и стен собора.

Одновременно с этим, храм является действующим и иногда здесь проводятся религиозные службы.

Москва, как и положено столице государства, необычайно богата на разного рода достопримечательности. Музеев здесь очень много – и не только художественных, поэтому каждый вправе выбрать именно тот, который сочтёт наиболее интересным. Но на какой бы из них ни пал выбор – пожалеть о нём не придётся: все музеи Москвы достойны наивысшей оценки.