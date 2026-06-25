В Венесуэле произошло два мощнейших землетрясений

В Венесуэле два сильнейших землетрясения произошли с разницей в однуминуту и вызвали разрушения в нескольких районах страны. По данным Геологической службы США, магнитуда толчков составила 7,2 и 7,5. Ведомство допускает, что число погибших может превышать 10 тысяч человек. Власти Венесуэлы пока сообщили как минимум о 32 погибших и более 700 раненых.

Исполняющая обязанности президента Дельси Родригес объявила режим чрезвычайной ситуации. По ее словам, «десятки зданий обрушились», а штат Ла-Гуайра стал зоной бедствия.

В Каракасе остановили работу международного аэропорта, отменили занятия в школах и прекратили железнодорожное сообщение. Школьные здания, которые уцелели, хотят использовать как временные убежища для людей, потерявших жилье.