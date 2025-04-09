ента новостей

19:53
В Доминиканской Республике при обрушении крыши ночного клуба погибли более 100 человек
16:12
Судебные заседания теперь пройдут в онлайн формате
15:26
В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 20 лет
15:13
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Вавиловых
15:03
Выставка «Нацизм. Свидетельства»
14:53
Пенсионер с Софийской улицы  отдал мошенникам более 10 млн рублей
14:48
В Петербурга мужчину во время драки сбросили с Литейного моста
12:13
Полицейские задержали двоих, готовивших убийство ради квартиры в центре Петербурга
11:58
Открытие выставки «Зов о Культуре. К 90-летию Пакта Рериха»
08:44
Китай будет на ПМЭФ-2025: приедет делегация высокого уровня
08:31
Произошло объединение писательских организаций в СПб
08:12
ГИБДД рекомендует не спешить с сезонной заменой резины
08:00
Самокатчики продолжают нарушать ПДД
01:32
Петербургский волейбольный «Зенит» – в финале Суперлиги: «Белогорье» повержено в трёх матчах
20:05
Вылет СКА в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения 2:5 от московского «Динамо» в шестом матче серии
15:29
Фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене»
14:43
В Петербурге стартовал X Региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
14:11
В Петербурге завершили подготовку разводных мостов к «большой» навигации
12:37
Открытие выставки «Жена космонавта»
12:34
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу
12:11
В центре Петербурга поймали мигрантов, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественников
12:03
В кафе на Бухарестской улице повар-мигрант нанес смертельный удар своему коллеге-соотечественнику
11:02
Трамп провоцирует мировой кризис
10:20
В Шушарах задержали подозреваемого в жестоком избиении собутыльника
09:58
В МВД предупредили о критической уязвимости Windows
09:49
Врачам в СПб платят немного
09:32
Когда в СПб ликвидируют свалки?
09:24
Международный турнир «Лига Боевого Самбо»
09:15
Жители СПб активно платят по счетам
16:35
В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля ограничат дорожное движение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » В Доминиканской Республике при обрушении крыши ночного клуба погибли более 100 человек

В Доминиканской Республике при обрушении крыши ночного клуба погибли более 100 человек

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
В Доминиканской Республике при обрушении крыши ночного клуба погибли более 100 человек, в том числе бывшие игроки MLB

Спасатели лихорадочно разбирают завалы после того, как рано утром во вторник обрушилась крыша знаменитого ночного клуба Доминиканской Республики, в результате чего погибли более ста человек.

По меньшей мере 300 человек находились в ночном клубе Jet Set в столице Санто-Доминго, когда крыша обрушилась около часа ночи во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса и его оркестра, сообщили власти. 

По словам Хуана Мануэля Мендеса, директора Центра экстренных операций, по меньшей мере 124 человека, включая двух бывших игроков Высшей лиги бейсбола, погибли в обновленном сообщении в среду. Среди них 33 тела до сих пор не опознаны.

Мендес сказал, что 145 человек, которые были спасены во вторник, были “живы”. Остается неясным, сколько человек остаются погребенными под обломками.

Отчаявшиеся семьи пропавших без вести собрались на месте происшествия во вторник и поделились фотографиями своих близких, пока десятки машин скорой помощи доставляли раненых в больницу.

Причина обрушения пока неизвестна.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-05-2024, 09:55
В результате обрушения шоссе на юге Китая погибли десятки человек
16-05-2023, 09:39
По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в общежитии в столице Новой Зеландии
3-10-2023, 08:41
По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении золотого рудника в Зимбабве
22-09-2022, 09:10
Ураган Фиона перерос в категорию 4
22-08-2022, 14:14
По меньшей мере 32 человека погибли в Индии из-за муссонных дождей
8-09-2022, 16:41
По меньшей мере 16 человек погибли из-за проливных дождей, вызвавших оползни в Уганде

Происшествия на дорогах

7-04-2025, 09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
Наверх