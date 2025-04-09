В Доминиканской Республике при обрушении крыши ночного клуба погибли более 100 человек

Спасатели лихорадочно разбирают завалы после того, как рано утром во вторник обрушилась крыша знаменитого ночного клуба Доминиканской Республики, в результате чего погибли более ста человек.

По меньшей мере 300 человек находились в ночном клубе Jet Set в столице Санто-Доминго, когда крыша обрушилась около часа ночи во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса и его оркестра, сообщили власти.

По словам Хуана Мануэля Мендеса, директора Центра экстренных операций, по меньшей мере 124 человека, включая двух бывших игроков Высшей лиги бейсбола, погибли в обновленном сообщении в среду. Среди них 33 тела до сих пор не опознаны.

Мендес сказал, что 145 человек, которые были спасены во вторник, были “живы”. Остается неясным, сколько человек остаются погребенными под обломками.

Отчаявшиеся семьи пропавших без вести собрались на месте происшествия во вторник и поделились фотографиями своих близких, пока десятки машин скорой помощи доставляли раненых в больницу.

Причина обрушения пока неизвестна.