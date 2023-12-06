Выдвинуты две версии возникновения пожара в здании Консерватории

В здании Консерватории имени Римского-Корсакова произошел пожар, и сейчас рассматриваются две версии его происхождения.

Согласно первой версии, пожар мог быть вызван возгоранием тепловой пушки, которая использовалась на месте. Вторая версия предполагает, что причиной пожара стало короткое замыкание электрической системы здания.

По данным дознавателей, результатом пожара стало выгорание первого этажа здания и лестничного проема. Предварительная оценка показывает, что произошло частичное обрушение. Очевидно, что пожар был серьезным, и только в 17:53 сотрудники МЧС полностью сумели его ликвидировать. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, что пожар начался в среду, 6 декабря, в реконструируемом здании Консерватории. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В результате были нанесены значительные материальные ущербы, а также возникла угроза для безопасности людей, находившихся в здании. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Важно отметить, что в результате происшествия никто не пострадал.