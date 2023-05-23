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Питерец.ру » События в мире » По меньшей мере 19 детей погибли при пожаре в школьном общежитии в Гайане

По меньшей мере 19 детей погибли при пожаре в школьном общежитии в Гайане

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 19 детей погибли в результате «ужасного» пожара в школьном общежитии в Гайане

По меньшей мере 19 детей погибли в результате «ужасного» пожара в школьном общежитии в Гайане, который потряс нацию и вынудил ее президента объявить трехдневный национальный траур.

По данным Департамента общественной информации Гайаны (DPI), в результате пожара, охватившего женское общежитие средней школы Махдии, погибло 18 девочек и мальчик, по данным Департамента общественной информации Гайаны (DPI), который сократил ранее число погибших, составлявшее 20 человек.

По данным DPI, в общежитиях умерли 13 девочек и маленький мальчик, еще пятеро — в больнице.

И полиция, и пожарные заявляют, что пожар был устроен «злоумышленно». На момент возгорания сообщалось, что 56 детей находились в общежитии — бетонно-деревянной конструкции с пятью дверями и решетчатыми окнами, сообщил представитель полиции на пресс-конференции.

«Первоначальное расследование предполагает, как сообщает пожарная часть, что пожар был устроен умышленно. Наше расследование продолжается, и в ближайшее время будут проведены тесты на оставшихся телах», — сказал представитель.

DPI не сообщил об общем количестве пострадавших в результате пожара, но сообщил, что «из раненых шестеро детей были эвакуированы в Джорджтаун ранним утром, а 17 находятся в больнице Махдии».

Первые сообщения о пожаре поступили в 22:15 по местному времени в воскресенье, по словам представителя полиции.

«Точка происхождения была определена как юго-западный конец здания. После того, как мы завершили наше первоначальное расследование, место происшествия было передано полиции Махдии», — заявил представитель пожарной службы на той же пресс-конференции в понедельник.

Когда пожарные прибыли в общежитие, здание уже было охвачено пламенем «полностью», согласно более раннему заявлению. Пожарные спасли около 20 студентов, «пробив пробоины в северо-восточной стене здания».

На борьбу с огнем у пожарных ушло более трех часов.

Источник: CNN
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