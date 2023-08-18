По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения самолета на скоростную автомагистраль

По меньшей мере 10 человек погибли в результате крушения чартерного самолета на скоростной автомагистрали к северу от Куала-Лумпура в четверг.

Самолет с шестью пассажирами и двумя членами экипажа вылетел из международного аэропорта Лангкави и направился в аэропорт Султан Абдул Азиз Шах, говорится в заявлении Управления гражданской авиации Малайзии.

«Первый контакт самолета с вышкой управления воздушным движением Subang произошел в 14:47. [по местному времени (2:47 утра по восточному времени)] и разрешение на посадку было дано в 14:48», — говорится в заявлении. В 14:51 по местному времени «диспетчерская вышка зафиксировала дым, исходящий от места крушения, но самолет не подал сигнал бедствия», — говорится в заявлении.

Самолет врезался в автомобиль и мотоцикл, в каждом из которых находился один человек, сообщила государственная газета Berita Harian со ссылкой на начальника полиции Селангора Хусейна Омара Хана.

«Судебно-медицинские эксперты собирают останки и доставят их в больницу Тенгку Ампуан Рахимах в Кланге для вскрытия и опознания», — сказал Хан, как сообщает государственная газета, добавив, что Министерство транспорта провести расследование.

Министр транспорта Энтони Локе заявил, что расследование продолжается.

«Никто не выжил в авиакатастрофе», — сказал он на пресс-конференции. «Потерпевших (на дороге) тоже нужно будет идентифицировать, в свое время уточним. Необходимо получить судебно-медицинское подтверждение».