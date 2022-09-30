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Питерец.ру » События в мире » По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва бомбы смертника в образовательном центре в Кабуле

По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва бомбы смертника в образовательном центре в Кабуле

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва бомбы смертника в образовательном центре в Кабуле

Взрыв бомбы террористом-смертником в образовательном центре в Кабуле унес жизни по меньшей мере 23 человек, большинство из которых, как полагают, молодые женщины, что является последним признаком ухудшения ситуации с безопасностью в афганской столице.

Взрыв произошел в пятницу в образовательном центре Каадж, в районе, где проживают преимущественно хазарейцы — представители этнического меньшинства, которое долгое время сталкивалось с притеснениями.

Студенты сдавали вступительный экзамен в университет в 7:30 утра по местному времени (23:00 по восточному времени), когда произошел первый взрыв, сообщил CNN представитель полиции Кабула Халид Задран.

Абду Гаяс Моманд, врач из больницы Али-Джина, куда были доставлены некоторые из пострадавших, сказал, что 23 человека погибли и еще 36 получили ранения.

Ответственность за нападение не поступало.

Тайба Мехтархил, очевидец, рассказал CNN, что многие из жертв были молодыми женщинами. По ее словам, она пошла в центр искать свою подругу после того, как узнала о нападении и столкнулась с сценами хаоса и отчаяния.

«Я видела родителей, других членов семей учеников Каадж, которые кричали и бегали туда-сюда», — сказала она. «Некоторые пытались вызвать неотложную медицинскую помощь своим близким, а некоторые искали своих сыновей и дочерей. Я собственными глазами видел около 20 убитых и много раненых».

По ее словам, подруга Мехтархила пережила нападение, так как опаздывала и не пришла в класс, когда произошел взрыв.

Другой очевидец, 20-летняя девушка, не пожелавшая назвать свое имя из соображений безопасности, рассказала CNN, что находилась примерно в 20 шагах от ворот, когда взрыв повалил ее на землю.

«Когда я попал внутрь, то увидел многих своих одноклассников в крови. Я узнала, что взрыв произошел в моем классе», — сказала она сквозь слезы.
«Я был в состоянии шока. Я просто выкрикивал имена своих друзей и искал их. Некоторых из них я нашла живыми, но не ближайшую подругу, которой было 19 лет, а самую умную девочку в нашем классе», — сказала она.

По ее словам, ее класс является самым большим в центре и обычно вмещает около 500 учащихся мужского и женского пола.

«Это ужасно, я до сих пор в шоке, это похоже на кошмар. Он убил многих моих самых дорогих друзей и одноклассников. Я хочу, чтобы мир не воспринимал это как очередную новость. Я хочу, чтобы мир знал, через какую боль мы сейчас проходим. Я совершенно опустошена», — сказала она.
Источник: CNN
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