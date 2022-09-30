По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва бомбы смертника в образовательном центре в Кабуле

Взрыв бомбы террористом-смертником в образовательном центре в Кабуле унес жизни по меньшей мере 23 человек, большинство из которых, как полагают, молодые женщины, что является последним признаком ухудшения ситуации с безопасностью в афганской столице.
Взрыв произошел в пятницу в образовательном центре Каадж, в районе, где проживают преимущественно хазарейцы — представители этнического меньшинства, которое долгое время сталкивалось с притеснениями.
Студенты сдавали вступительный экзамен в университет в 7:30 утра по местному времени (23:00 по восточному времени), когда произошел первый взрыв, сообщил CNN представитель полиции Кабула Халид Задран.
Абду Гаяс Моманд, врач из больницы Али-Джина, куда были доставлены некоторые из пострадавших, сказал, что 23 человека погибли и еще 36 получили ранения.
Ответственность за нападение не поступало.
Тайба Мехтархил, очевидец, рассказал CNN, что многие из жертв были молодыми женщинами. По ее словам, она пошла в центр искать свою подругу после того, как узнала о нападении и столкнулась с сценами хаоса и отчаяния.
По ее словам, подруга Мехтархила пережила нападение, так как опаздывала и не пришла в класс, когда произошел взрыв.
Другой очевидец, 20-летняя девушка, не пожелавшая назвать свое имя из соображений безопасности, рассказала CNN, что находилась примерно в 20 шагах от ворот, когда взрыв повалил ее на землю.
По ее словам, ее класс является самым большим в центре и обычно вмещает около 500 учащихся мужского и женского пола.