ента новостей

16:57
Депутаты в Петербурге поддержали идею урегулировать порядок выступлений уличных музыкантов и артистов
16:44
В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух
16:37
Праздник «Путь от конки до трамвая», приуроченный к 115-летию петербургского трамвая
15:51
Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года
15:49
Новому командующему Северо-Западным округом Росгвардии вручили личный штандарт
14:27
В Приозерске ограбили круглосуточный магазин "21 век"
14:25
Обрушившийся на Филиппины тайфун Нору унес жизни пятерых человек
14:21
В Гонконге судят 90-летнего кардинала из-за фонда протеста
14:20
В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно
14:19
Мундеп Фаттуш: Смольный апеллирует непонятными цифрами в вопросе увеличения зарплат
13:47
В Ленобласти пожилая пациентка больницы выпрыгнула в окно
13:14
Комиссия по градостроительству утвердила состав Общественного штаба по реновации
13:11
В Никольском задержан подозреваемый в угоне автомобиля
13:04
Задержан 20-летний юноша за обман пенсионерок
12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
10:41
Тарифы ЖКХ опять повысят
10:06
Как уснуть за 5 минут
09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
09:24
Задержан подозреваемый пытавшийся сжечь военкомат в Ломоносове
09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
09:08
Как избавиться от тревоги на фоне новостей
18:23
Московскому «Динамо» удалось прервать победную серию СКА, начавшуюся в 1-м туре
15:48
В Петербурге задержаны два мужчины за стрельбу на Пейзажной улице
14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
14:19
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и врезалась в камень. Погиб пассажир
12:47
Филиппины в опасности из-за приближения супертайфуна Нору
12:35
Северная Корея запустила баллистическую ракету по водам у восточного побережья Корейского полуострова
12:28
Кубинцы примут решение об однополых браках на национальном референдуме
12:02
В Петербурге студент ЛЭТИ выбросился из окна
18:33
На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » В Гонконге судят 90-летнего кардинала из-за фонда протеста

В Гонконге судят 90-летнего кардинала из-за фонда протеста

0
59
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Кардинал Джозеф Зен, 90-летний бывший епископ Гонконга и откровенный критик правящей Коммунистической партии Китая

Кардинал Джозеф Зен, 90-летний бывший епископ Гонконга и откровенный критик правящей Коммунистической партии Китая, в понедельник предстал перед судом из-за своей роли в фонде помощи городским продемократическим протестам в 2019 году.

Громкое дело вновь привлекло внимание к потеплению отношений между Пекином и Ватиканом, поскольку последний, похоже, избегает замечаний, которые могут расстроить Китай.

Дзен, один из самых высокопоставленных католических священнослужителей в Азии, был арестован полицией национальной безопасности Гонконга в мае вместе с тремя другими ведущими демократическими активистами, в том числе со звездой кантопопа Дениз Хо.

Четверо попечителей фонда были первоначально арестованы по подозрению в «сговоре с иностранными силами» — обвинении в соответствии с широкомасштабным законом о национальной безопасности, предусматривающим максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Пятый попечитель, бывший законодатель Сид Хо, уже сидел в тюрьме за незаконное собрание по другому делу. На следующий день Хо был арестован также по соображениям национальной безопасности.

С тех пор всем пятерым были предъявлены обвинения в менее серьезном правонарушении за то, что они не зарегистрировали Фонд гуманитарной помощи 612, созданный в июне 2019 года для оплаты юридических и медицинских услуг арестованных протестующих. Фонд прекратил свою деятельность в прошлом году после расследования, проведенного полицией национальной безопасности.

Обвинение в соответствии с Постановлением об обществах, вековым законом колониальной эпохи, влечет за собой штраф в размере до 10 000 гонконгских долларов (1274 доллара США), но не тюремное заключение. Все обвиняемые не признали себя виновными.

В понедельник утром Зен прибыл в суд Западного Коулуна, опираясь на трость. Он не говорил с журналистами.

Суд услышал, что юридический фонд собрал 270 миллионов гонконгских долларов (34,4 миллиона долларов) пожертвований, сделав более 100 000 депозитов. Помимо оказания финансовой помощи протестующим, фонд также использовался для спонсирования продемократических митингов, например, для оплаты аудиооборудования.

Ватикан в значительной степени хранил молчание по делу Зена, за исключением заявления в мае, в котором говорилось, что он узнал об аресте Зена с «обеспокоенностью» и «следит за развитием ситуации с чрезвычайным вниманием».

14 сентября на обратном рейсе из Казахстана Папу Франциска спросили, считает ли он надвигающийся суд над Зеном нарушением свободы вероисповедания.

В запутанном ответе Папа неоднократно подчеркивал, что поддерживает «путь диалога» и важность уважения «китайского менталитета». Он также отказался квалифицировать Китай как недемократический, «потому что это такая сложная страна», сообщает Vatican News.

«Да, это правда, что есть вещи, которые кажутся нам недемократическими, это правда», — сказал Папа. «Думаю, кардинал Зен предстанет перед судом в эти дни. И он говорит то, что чувствует, и вы видите, что здесь есть ограничения».

Суд над Зеном проходит в непростое время для Ватикана, который готовится возобновить спорную сделку с Пекином по поводу назначения епископов в Китае. В соответствии с первоначальной сделкой, заключенной в 2018 году, Ватикан признал законность семи епископов, назначенных китайским правительством. Сделка была заключена в то время, когда Китай удвоил свои репрессии против подпольных христианских групп в рамках кампании лидера Си Цзиньпина, направленной на то, чтобы поставить религию под абсолютный контроль Коммунистической партии.

Зен открыто раскритиковал сделку, назвав ее «невероятным предательством» и обвинив Ватикан в том, что он «отдал стадо в пасть волкам».

В 2020 году Ватикан заявил, что сделка продлена еще на два года.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-12-2021, 13:06
Гонконгский магнат Джимми Лай и еще 7 человек приговорены к тюремному заключению
8-02-2022, 12:43
Кашмирский журналист арестован по антитеррористическим законам Индии
28-09-2018, 09:27
Китайские партнеры
27-07-2022, 09:47
Папа Римский приносит извинения за «прискорбное зло» жестокого обращения с коренными народами в канадских католических школах-интернатах
5-11-2020, 14:41
В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы
21-09-2022, 09:02
Китай рассматривает возможность смягчения правил въезда для некоторых иностранных туристов

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
0
108
Сегодня, 09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
0
97
Сегодня, 09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
0
143
Вчера, 14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
Наверх