В Гонконге судят 90-летнего кардинала из-за фонда протеста

Кардинал Джозеф Зен, 90-летний бывший епископ Гонконга и откровенный критик правящей Коммунистической партии Китая, в понедельник предстал перед судом из-за своей роли в фонде помощи городским продемократическим протестам в 2019 году.

Громкое дело вновь привлекло внимание к потеплению отношений между Пекином и Ватиканом, поскольку последний, похоже, избегает замечаний, которые могут расстроить Китай.

Дзен, один из самых высокопоставленных католических священнослужителей в Азии, был арестован полицией национальной безопасности Гонконга в мае вместе с тремя другими ведущими демократическими активистами, в том числе со звездой кантопопа Дениз Хо.

Четверо попечителей фонда были первоначально арестованы по подозрению в «сговоре с иностранными силами» — обвинении в соответствии с широкомасштабным законом о национальной безопасности, предусматривающим максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Пятый попечитель, бывший законодатель Сид Хо, уже сидел в тюрьме за незаконное собрание по другому делу. На следующий день Хо был арестован также по соображениям национальной безопасности.

С тех пор всем пятерым были предъявлены обвинения в менее серьезном правонарушении за то, что они не зарегистрировали Фонд гуманитарной помощи 612, созданный в июне 2019 года для оплаты юридических и медицинских услуг арестованных протестующих. Фонд прекратил свою деятельность в прошлом году после расследования, проведенного полицией национальной безопасности.

Обвинение в соответствии с Постановлением об обществах, вековым законом колониальной эпохи, влечет за собой штраф в размере до 10 000 гонконгских долларов (1274 доллара США), но не тюремное заключение. Все обвиняемые не признали себя виновными.

В понедельник утром Зен прибыл в суд Западного Коулуна, опираясь на трость. Он не говорил с журналистами.

Суд услышал, что юридический фонд собрал 270 миллионов гонконгских долларов (34,4 миллиона долларов) пожертвований, сделав более 100 000 депозитов. Помимо оказания финансовой помощи протестующим, фонд также использовался для спонсирования продемократических митингов, например, для оплаты аудиооборудования.

Ватикан в значительной степени хранил молчание по делу Зена, за исключением заявления в мае, в котором говорилось, что он узнал об аресте Зена с «обеспокоенностью» и «следит за развитием ситуации с чрезвычайным вниманием».

14 сентября на обратном рейсе из Казахстана Папу Франциска спросили, считает ли он надвигающийся суд над Зеном нарушением свободы вероисповедания.

В запутанном ответе Папа неоднократно подчеркивал, что поддерживает «путь диалога» и важность уважения «китайского менталитета». Он также отказался квалифицировать Китай как недемократический, «потому что это такая сложная страна», сообщает Vatican News.

«Да, это правда, что есть вещи, которые кажутся нам недемократическими, это правда», — сказал Папа. «Думаю, кардинал Зен предстанет перед судом в эти дни. И он говорит то, что чувствует, и вы видите, что здесь есть ограничения».

Суд над Зеном проходит в непростое время для Ватикана, который готовится возобновить спорную сделку с Пекином по поводу назначения епископов в Китае. В соответствии с первоначальной сделкой, заключенной в 2018 году, Ватикан признал законность семи епископов, назначенных китайским правительством. Сделка была заключена в то время, когда Китай удвоил свои репрессии против подпольных христианских групп в рамках кампании лидера Си Цзиньпина, направленной на то, чтобы поставить религию под абсолютный контроль Коммунистической партии.

Зен открыто раскритиковал сделку, назвав ее «невероятным предательством» и обвинив Ватикан в том, что он «отдал стадо в пасть волкам».

В 2020 году Ватикан заявил, что сделка продлена еще на два года.