Кашмирский журналист арестован по антитеррористическим законам Индии

Редактор независимого новостного веб-сайта в Кашмире был арестован полицией в связи с расследованием того, что он нарушил законы Индии о подстрекательстве к мятежу и борьбе с терроризмом.

Фахад Шах, редактор-основатель The Kashmir Walla, был арестован в пятницу в Пулваме, городе в индийской части Кашмира. Оспариваемая территория также частично находится под управлением Пакистана.

Согласно заявлению, опубликованному The Kashmir Walla, Шах был вызван полицией в рамках расследования серии сообщений, опубликованных изданием о полицейском рейде в этом районе в январе 2020 года.

Шаху не было предъявлено официальное обвинение. Но в пятничном заявлении местная полиция в Пулваме обвинила Шаха в том, что он входит в группу «пользователей Facebook», которые загружали «антинациональный контент, включая фотографии, видео и посты, с преступным намерением посеять страх среди общественности».

Полиция Кашмирской зоны — орган, который охраняет весь Кашмирский регион — сообщила в сообщении в Твиттере, что Шаха подозревают в «прославлении терроризма, распространении фальшивых новостей и подстрекательстве широкой общественности».

CNN Business обратился в полицию Кашмира за комментариями по делу Шаха, но не получил ответа.

Работа Шаха была представлена ​​в нескольких международных изданиях, включая The Guardian, Time and Foreign Policy. По данным The Kashmir Walla, он был награжден 25-й премией Human Rights Press Awards 2021 за написание пояснительных статей за освещение насилия в общинах Дели в феврале 2020 года.

Его дело вызвало возмущение среди организаций по защите прав СМИ в Индии. Адвокат Шаха, Умаир Ронга, сказал, что его клиент был задержан в соответствии с Законом Индии о предотвращении незаконной деятельности (UAPA), законом о борьбе с терроризмом, который, по мнению критиков, использовался как инструмент для подавления инакомыслия или критики.

«Новости могут быть правдивыми или выдуманными, но использование #UAPA для публикации новостей кажется концом верховенства закона», — написал Ронга в Твиттере в субботу, добавив, что арест был «шокирующим». Он добавил, что подал заявление об освобождении под залог от имени Шаха.

По словам Ронги, Шах будет находиться под стражей в полиции 10 дней.

По истечении этих 10 дней Шах предстанет перед судом, чтобы решить, нужно ли ему оставаться под стражей правоохранительных органов. Лицо, арестованное по UAPA, может оставаться в тюрьме до шести месяцев без предъявления официальных обвинений.

Если его признают виновным, Шаху может грозить до семи лет тюрьмы.

Арест Шаха также происходит в то время, когда полиция расправляется с другими журналистами в Кашмире, за который Индия и Пакистан борются с тех пор, как обе страны обрели независимость в 1947 году.

Шах — не первый журналист Кашмир Валла, арестованный в этом году. Сотрудник Саджад Гюль был арестован в январе по обвинению в преступном сговоре и запугивании, а также по другим обвинениям, по словам Ронги, который также представляет его интересы.

Гюль также находится под следствием в связи с предполагаемыми нарушениями Закона об общественной безопасности Кашмира, который позволяет государству задерживать человека для «государственной безопасности или поддержания общественного порядка» на длительный период времени.

Ронга сказал, что Гюль был арестован «за его «антинациональное» освещение, деморализацию правительственных учреждений и усиление терроризма». Ронга добавил, что Гюль остается за решеткой в ​​Джамму.

CNN Business обратился в полицию Кашмира за комментариями по делу Гуля, но не получил ответа.

Kashmir Walla заявила, что «солидарна с Шахом» и «по-прежнему привержена предоставлению достоверных репортажей с мест из Кашмира».

Он обратился к администрации с призывом «немедленно освободить Шаха и Гюль».

«Мы надеемся, что они оба скоро присоединятся к нам в отделе новостей», — говорится в заявлении.

В понедельник индийский суд потребовал, чтобы кашмирский внештатный журналист Гоухар Назир Гилани предстал перед судом за то, что он якобы поделился в социальных сетях информацией о нападении боевиков на полицейского, сообщает Reuters.

Суд действовал на основании жалобы полиции, добавило Reuters.