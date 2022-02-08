ента новостей

12:43
Кашмирский журналист арестован по антитеррористическим законам Индии
12:39
Трубопровод «Северный поток — 2» оказался камнем преткновения в демонстрации единства Байдена и нового канцлера Германии
12:24
В Петербурге задержаны участники схемы мошенничества с арендой жилья
10:16
В Петербурге упавший с крыши кусок наледи убил дворника
09:54
Почему провалились QR-коды
09:27
Путиным недовольны
09:06
Какой продукт разжижает кровь?
22:46
Рост цен на овощи и фрукты продолжается
13:57
В конце февраля Австралия снова откроется для вакцинированных путешественников
13:15
В Ленобласти у мужчиы под угрозой ножа отобрали крестик и телефону
12:31
В Ленобласти задержали мужчину, у которого обнаружили 190 граммов гашиша
12:28
В Петербурге ломом избили мужчину
11:51
В командном турнире фигуристов на Олимпиаде победила российская команда
10:39
В Ленобласти злоумышленник ограбил дачный дом
10:26
Принц Эндрю согласился дать показания под присягой в марте
10:11
Восемь человек погибли за два дня после того, как в Австрии сошла третья смертоносная лавина
08:05
Беглов ревакцинировался
07:33
Заболевших стало много
07:30
Биткоин опять подорожал
11:47
На Петербургской бирже был сбой
11:18
А вы знаете китайский?
10:59
И снова эти рыбаки…
13:43
Индия объявила в последнюю минуту дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине
13:27
В Петербурге ликвидировано подпольное казино
13:23
В Ленобласти задержан наркоделец изготавливавший мефедрон
10:55
Опять закрыли казино
10:48
Четверо ключевых помощников Бориса Джонсона уволились, что стало последним ударом по премьер-министру Великобритании
10:32
Когда будет ковидный пик?
10:24
На КАД столкнулись три грузовика
10:01
Рубль недооценивают
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Кашмирский журналист арестован по антитеррористическим законам Индии

Кашмирский журналист арестован по антитеррористическим законам Индии

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Редактор независимого новостного веб-сайта в Кашмире был арестован полицией

Редактор независимого новостного веб-сайта в Кашмире был арестован полицией в связи с расследованием того, что он нарушил законы Индии о подстрекательстве к мятежу и борьбе с терроризмом.
Фахад Шах, редактор-основатель The Kashmir Walla, был арестован в пятницу в Пулваме, городе в индийской части Кашмира. Оспариваемая территория также частично находится под управлением Пакистана.
Согласно заявлению, опубликованному The Kashmir Walla, Шах был вызван полицией в рамках расследования серии сообщений, опубликованных изданием о полицейском рейде в этом районе в январе 2020 года.

Шаху не было предъявлено официальное обвинение. Но в пятничном заявлении местная полиция в Пулваме обвинила Шаха в том, что он входит в группу «пользователей Facebook», которые загружали «антинациональный контент, включая фотографии, видео и посты, с преступным намерением посеять страх среди общественности».

Полиция Кашмирской зоны — орган, который охраняет весь Кашмирский регион — сообщила в сообщении в Твиттере, что Шаха подозревают в «прославлении терроризма, распространении фальшивых новостей и подстрекательстве широкой общественности».
CNN Business обратился в полицию Кашмира за комментариями по делу Шаха, но не получил ответа.
Работа Шаха была представлена ​​в нескольких международных изданиях, включая The Guardian, Time and Foreign Policy. По данным The Kashmir Walla, он был награжден 25-й премией Human Rights Press Awards 2021 за написание пояснительных статей за освещение насилия в общинах Дели в феврале 2020 года.
Его дело вызвало возмущение среди организаций по защите прав СМИ в Индии. Адвокат Шаха, Умаир Ронга, сказал, что его клиент был задержан в соответствии с Законом Индии о предотвращении незаконной деятельности (UAPA), законом о борьбе с терроризмом, который, по мнению критиков, использовался как инструмент для подавления инакомыслия или критики.
«Новости могут быть правдивыми или выдуманными, но использование #UAPA для публикации новостей кажется концом верховенства закона», — написал Ронга в Твиттере в субботу, добавив, что арест был «шокирующим». Он добавил, что подал заявление об освобождении под залог от имени Шаха.
По словам Ронги, Шах будет находиться под стражей в полиции 10 дней.
По истечении этих 10 дней Шах предстанет перед судом, чтобы решить, нужно ли ему оставаться под стражей правоохранительных органов. Лицо, арестованное по UAPA, может оставаться в тюрьме до шести месяцев без предъявления официальных обвинений.
Если его признают виновным, Шаху может грозить до семи лет тюрьмы.
Арест Шаха также происходит в то время, когда полиция расправляется с другими журналистами в Кашмире, за который Индия и Пакистан борются с тех пор, как обе страны обрели независимость в 1947 году.
Шах — не первый журналист Кашмир Валла, арестованный в этом году. Сотрудник Саджад Гюль был арестован в январе по обвинению в преступном сговоре и запугивании, а также по другим обвинениям, по словам Ронги, который также представляет его интересы.
Гюль также находится под следствием в связи с предполагаемыми нарушениями Закона об общественной безопасности Кашмира, который позволяет государству задерживать человека для «государственной безопасности или поддержания общественного порядка» на длительный период времени.
Ронга сказал, что Гюль был арестован «за его «антинациональное» освещение, деморализацию правительственных учреждений и усиление терроризма». Ронга добавил, что Гюль остается за решеткой в ​​Джамму.
CNN Business обратился в полицию Кашмира за комментариями по делу Гуля, но не получил ответа.
Kashmir Walla заявила, что «солидарна с Шахом» и «по-прежнему привержена предоставлению достоверных репортажей с мест из Кашмира».
Он обратился к администрации с призывом «немедленно освободить Шаха и Гюль».
«Мы надеемся, что они оба скоро присоединятся к нам в отделе новостей», — говорится в заявлении.
В понедельник индийский суд потребовал, чтобы кашмирский внештатный журналист Гоухар Назир Гилани предстал перед судом за то, что он якобы поделился в социальных сетях информацией о нападении боевиков на полицейского, сообщает Reuters.
Суд действовал на основании жалобы полиции, добавило Reuters.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-11-2013, 14:28
Дагестанец арестован по подозрению в педофилии
10-09-2018, 10:03
Водитель сбежавший с места ДТП арестован
26-01-2022, 16:31
Двое мужчин арестованы в Великобритании в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге Техаса
9-01-2013, 13:06
Полиция задержала Дагестанца, который забил до смерти прохожего
25-09-2017, 18:21
Арестован подозреваемый в убийстве пожилой жительницы Петербурга
12-12-2012, 07:36
Арестован «борец с педофилами» из Центра по противодействию экстремизму

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
191
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
250
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
262
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
722
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх