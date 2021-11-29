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Ливанские демонстранты блокируют дороги из-за экономического кризиса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Демонстранты, некоторые из которых сжигали шины, заблокировали дороги через некоторые районы Ливана

Демонстранты, некоторые из которых сжигали шины, заблокировали дороги через некоторые районы Ливана в понедельник в знак протеста против экономического кризиса в стране, через несколько дней после того, как ливанский фунт упал до нового минимума.
В результате экономического кризиса в Ливане, разразившегося в 2019 году, более трех четвертей населения оказались за чертой бедности, а курс местной валюты упал более чем на 90%.
На прошлой неделе ливанский фунт упал до уровня более 25000 по отношению к доллару с привязки в 1500 в 2019 году.

Дороги были заблокированы горящими шинами в центре Бейрута, Триполи на севере Ливана и в южном городе Сидон.

С тех пор, как в сентябре было назначено правительство премьер-министра Наджиба Микати, после более чем годичного политического тупика, усугубившего кризис, прогресс был незначительным.
Правительство Микати парализовано после того, как в прошлом году во время заседания кабинета министров 12 октября разгорелся скандал из-за ведущего следователя по делу о смертельном взрыве в порту Бейрута. С тех пор кабинет министров не заседал.

Субсидии были сокращены почти на все товары, включая топливо и лекарства, что привело к росту цен, поскольку основные услуги, такие как здравоохранение, рушатся.
Основное внимание кабинета министров было уделено возобновлению переговоров с Международным валютным фондом, необходимых для получения иностранной помощи. Но соглашение по жизненно важным финансовым показателям, необходимое для начала переговоров, не достигнуто.

Источник: CNN
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