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Британия прощается с королевой Елизаветой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Великобритания попрощается с королевой Елизаветой II

Великобритания попрощается с королевой Елизаветой II в понедельник величественными похоронами, пропитанными традициями, и проводами, отражающими широкую популярность, которую ей удалось сохранить за ее замечательное семидесятилетнее правление.

Ожидается, что тысячи людей соберутся в Вестминстерском аббатстве и на улицах вдоль 25-мильного (40-километрового) маршрута процессии из центра Лондона в Виндзор, надеясь мельком увидеть драпированный флагом гроб государыни, когда он едет на катафалке к ее последней церемонии. место отдыха в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Хотя смерть королевы Елизаветы, самого долгоправившего монарха Великобритании, ожидалась и тщательно планировалась в течение многих лет — похороны под кодовым названием «Операция «Лондонский мост»» долгое время были предметом спекуляций — масштабы этого момента траура и общественность излияние эмоций до сих пор застало многих врасплох. Даже для тех, кто не является поклонником королевской семьи, ее смерть знаменует собой конец эпохи, сдвиг в национальном ландшафте.

В 96 лет королева стала почти мифическим символом стабильности среди постоянных перемен. Ее 70-летнее правление было отмечено войной и пандемией, перемежающейся неопределенностью роли Великобритании на мировой арене. Она пришла к власти, когда над Британской империей начало садиться солнце, и ее смерть возобновила разговоры о темном колониальном прошлом страны. Это происходит во время больших политических и экономических потрясений не только в Соединенном Королевстве, но и во всем мире.

Президенты, премьер-министры, принцы, император и императрица, а также другие общественные деятели сядут бок о бок на скамьи в Вестминстерском аббатстве, чтобы отдать последнюю дань уважения — свидетельство ее далеко идущей привлекательности и искусной дипломатии. Похороны, которые служат одновременно государственной и религиозной службой, удостоят королеву пышности, которую она использовала для продвижения королевской семьи и «бренда Британии» на протяжении всей своей жизни.

Панихида проходит в том же нефе аббатства, где 69 лет назад была коронована королева и где 75 лет назад она вышла замуж за своего мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который умер в прошлом году. Государыня, познавшая мягкую силу зрелища, ее коронация по ее просьбе впервые транслировалась по телевидению, донеся великолепие монархии до миллионов людей во всем мире. В понедельник все взгляды снова прикованы к ней.

Почти семейное чувство утраты ощущалось среди скорбящих в очереди, которая змеилась от Вестминстер-холла, где лежало тело монарха, на многие мили вдоль южного берега реки Темзы в течение последних четырех дней. По типично британской моде, тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с королевой, ожидая до 20 часов, чтобы пройти мимо ее гроба.

Дети королевы Елизаветы, король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард, в пятницу вошли в пещерный зал, склонив головы, присоединившись к охранникам, чтобы безмолвно наблюдать за бархатным катафалком с ее гробом, украшенным инкрустированной драгоценными камнями короной государыни. , держава и скипетр. Днем позже принц Уильям и принц Гарри, одетые в военную форму, провели собственное мрачное бдение, стоя рядом с шестью другими внуками королевы.

В понедельник утром король и другие члены королевской семьи последуют за гробом, который будет доставлен из Вестминстер-холла в аббатство на том же лафете, который использовался для похорон отца королевы, короля Георга VI, и Уинстона Черчилля. , первый из 15 британских премьер-министров, которые служили при ней.

Службу проведет преподобный Дэвид Хойл, декан Вестминстера. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которую королева назначила всего за два дня до своей смерти, прочитает уроки на службе, а архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби произнесет проповедь. Служба завершится двухминутным молчанием и исполнением национального гимна «Боже, храни короля» в исполнении волынщика королевы.

События дня — это демонстрация многовековых ритуалов: королевская кавалькада в окружении охранников в плетеных мундирах, волынщики в килтах и ​​барабанщики, улицы, вдоль которых проходят солдаты, отдающие честь гробам. В Гайд-парке будут стрелять из минометных пушек, а Биг-Бен будет звонить на протяжении всей процессии к Веллингтонской арке, где гроб будет поднят в катафалке и доставлен в Виндзор.

Во второй половине дня в понедельник на торжественной службе, на которой присутствовали члены королевской семьи и прислуга королевы в прошлом и настоящем, ее гроб опустят в королевский склеп в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Позже вечером, в частном захоронении, она воссоединится со своим 73-летним мужем, «ее постоянной силой и наставником», герцогом Эдинбургским. Пара будет похоронена вместе в Мемориальной часовне короля Георга VI, пристройке к часовне Святого Георгия, где также находятся останки отца королевы, ее матери, королевы-матери, и ее сестры принцессы Маргарет.

Источник: CNN
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