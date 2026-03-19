На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» информирует о предстоящих изменениях в организации дорожного движения на автомобильной дороге федерального значения А-118, которая представляет собой Кольцевую автомобильную дорогу, окружающую город Санкт-Петербург, известную как КАД. В частности, на участке, который располагается между транспортной развязкой, соединяющей КАД с автодорогой, ведущей в сторону Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (также известной как Рябовское шоссе), и транспортной развязкой, пересекающей Колтушское шоссе, будет временно перекрыта одна из полос движения.

Это решение связано с необходимостью проведения работ по уборке смёта, который накопился в разделительной полосе дороги. Работы планируется осуществлять в период с 20 по 23 марта, в течение которого четвертая полоса будет закрыта для проезда всех видов автомобильного транспорта. При этом на первой, второй и третьей полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час, что обусловлено необходимостью обеспечения безопасности как для рабочих, так и для водителей.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что указанные работы будут проводиться на участке внутреннего кольца КАД, охватывающем километры с 41 по 45. Все мероприятия будут выполняться в строгом соответствии с заранее утвержденной схемой организации дорожного движения, которая была согласована в установленном порядке. Для обеспечения безопасности дорожного движения в зоне работ будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят место выполнения работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари, предназначенные для дежурного освещения.

Важно отметить, что работы будут проводиться в круглосуточном режиме и в две смены, что позволит максимально эффективно выполнить все запланированные мероприятия. Вся информация о предстоящем перекрытии полосы будет отображена на табло и знаках переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД. Это позволит водителям заранее быть в курсе ситуации на дороге и корректировать свои маршруты, чтобы избежать возможных задержек и неудобств.