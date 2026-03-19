ента новостей

21:34
Спектакль «Фрида» в Колизее
21:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу
20:31
В Кронштадте прошло торжественное мероприятие, посвящённое 120-й годовщине со дня образования подводных сил России
20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
14:55
В Петербурге задержали подозреваемую в краже 2,3 млн рублей со счета пенсионерки
13:12
Полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил пенсионера в Приморском районе
20:32
Выставка «Отражение небесного в земном»
20:27
В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта
20:22
В Петербурге задержали группу автоподставщиков
19:53
В Петербурге создадут единый учебник по дошкольной педагогике для педвузов и колледжей
19:51
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
19:48
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗе
13:29
Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»
12:08
В Петербурге состоялся гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза»
11:20
В Петербурге «Дом-мастерская М. К. Аникушина» признали региональным памятником
11:11
В Петербурге завершена первая в истории зимняя навигация
11:09
В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики
11:06
День воссоединения Крыма с Россией
10:54
В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке
10:51
Полицейсике задержали дропа мошенников из Коммунара, за обман пенсионерки из Понтонного
10:48
В Петербурге водитель «Лэнд Ровера» распылил «перцовку» в результате дорожного конфликта
10:44
В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта
20:21
В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур
15:37
Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"
15:34
Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
15:28
В Петербурге приступили к зачистке дворов после зимы
11:33
В Красногвардейском районе с 19 марта ограничат движение транспорта
10:51
В Петербурге при проектировании новых жилых комплексов будет учитываться создание парковочных мест для самокатов
10:42
В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт
10:38
В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу

На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» информирует о предстоящих изменениях в организации дорожного движения на автомобильной дороге федерального значения А-118, которая представляет собой Кольцевую автомобильную дорогу, окружающую город Санкт-Петербург, известную как КАД. В частности, на участке, который располагается между транспортной развязкой, соединяющей КАД с автодорогой, ведущей в сторону Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (также известной как Рябовское шоссе), и транспортной развязкой, пересекающей Колтушское шоссе, будет временно перекрыта одна из полос движения.

Это решение связано с необходимостью проведения работ по уборке смёта, который накопился в разделительной полосе дороги. Работы планируется осуществлять в период с 20 по 23 марта, в течение которого четвертая полоса будет закрыта для проезда всех видов автомобильного транспорта. При этом на первой, второй и третьей полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час, что обусловлено необходимостью обеспечения безопасности как для рабочих, так и для водителей.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что указанные работы будут проводиться на участке внутреннего кольца КАД, охватывающем километры с 41 по 45. Все мероприятия будут выполняться в строгом соответствии с заранее утвержденной схемой организации дорожного движения, которая была согласована в установленном порядке. Для обеспечения безопасности дорожного движения в зоне работ будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят место выполнения работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари, предназначенные для дежурного освещения.

Важно отметить, что работы будут проводиться в круглосуточном режиме и в две смены, что позволит максимально эффективно выполнить все запланированные мероприятия. Вся информация о предстоящем перекрытии полосы будет отображена на табло и знаках переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД. Это позволит водителям заранее быть в курсе ситуации на дороге и корректировать свои маршруты, чтобы избежать возможных задержек и неудобств.

Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

