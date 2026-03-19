В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми

Сегодня днем, около 14 часов 35 минут на улице Оранжерейной в городе Пушкин, у дома № 56 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Субару", мужчина 1946 года рождения, по неизвестным пока обстоятельствам утратил контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части на тротуар, где сбила трех пешеходов.

Вследствие наезда пострадали женщина 44 лет и две ее дочери-близнецы. Все трое получили серьезные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Состояние одной из девочек оценивается как крайне тяжелое. Трагедия усугубляется тем, что у пострадавших детей сегодня был день рождения – им исполнилось 10 лет.

Сам виновник аварии, водитель "Субару", отделался незначительными ушибами.

По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело по ст.264 ч.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).