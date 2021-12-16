ента новостей

17:14
Выставка Максима Атаянца «Рисунки и акварели»
16:55
Франция не пускает британских туристов из-за проблем с Omicron
16:50
Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед
16:46
Около ж/д станции Броневая электричка сбила женщину
13:57
Супер Тайфун Рай обрушивается на Филиппины
13:52
Специалисты Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии определили факторы, влияющие на динамику выработки и сохранения антител к COVID-19
13:50
Подведены итоги стратегического совещания по вопросам инновационной терапии в Нижнем Новгороде
13:36
В Петербурге у Гренадерского моста сгорел автомобиль ДПС
13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
13:20
В Приморске тушили ангар с лодками
13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
11:03
Как выбрать елку?
09:27
Судятся против Кью-Ар кодов
08:50
В Петербурге любят кофе
00:48
Стефан Карри из «Голден Стэйт» установил новый рекорд НБА по количеству точных дальних бросков за карьеру
15:50
В Ленобласти начали процедуру изъятия земель в Кудрово для строительства новой дороги
15:43
Россельхознадзор выявил нарушение при ввозе более 20 тонн консервированного тунца
14:14
Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта
13:53
Журналист-диссидент приговорен к 9 годам тюремного заключения во Вьетнаме
13:50
Немецкая полиция провела рейды в Саксонии по делу о «заговоре антиваксеров»
13:43
В Ленобласти на пожаре пострадала пенсионерка
13:32
В Петербурге сожгли квартиру бизнесмена
13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
13:08
В Петербурге «заминировали» метро и квартиру в несуществующем доме
09:40
Hyundai расширяется
08:59
Вакцинация продолжается
08:44
Взаимодействуем с корейцами
14:22
7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии
14:17
Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»
12:29
В результате нападения боевиков в индийском Сринагаре трое полицейских убиты, 11 ранены
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед

Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед

0
24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности

Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности из-за всплеска случаев заболевания Covid-19 в Соединенном Королевстве, сообщил CNN в четверг источник в Букингемском дворце.
Согласно источнику, решение носит предупредительный характер, поскольку считается, что обед поставит под угрозу рождественские мероприятия слишком многих людей, если он состоится.
Хотя есть «сожаление» об отмене обеда, добавил источник, есть мнение, что это «правильный поступок» для всех, кого это касается.

Решение было принято после решительных предупреждений главного врача Англии о распространении варианта Омикрон, призывающего людей быть осторожными, чтобы сохранить Рождество.

Профессор Крис Уитти сказал, что люди должны «расставлять приоритеты в том, что для них важно», рассматривая возможность посещения вечеринок и других мероприятий в период Рождества.
По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, вариант коронавируса Omicron распространяется со скоростью, невиданной с предыдущими вариантами.
А официальные лица в Великобритании говорят, что страна столкнулась с «приливной волной» инфекций от Omicron. Этот сорт стал доминирующим в Лондоне, превзойдя предыдущий вариант Delta.
В понедельник Великобритания сообщила о своей первой смерти от этого варианта, а в среду сообщила о 78 610 новых случаях коронавируса - это самое большое количество ежедневных случаев с начала пандемии.

Предыдущий рекорд ежедневных новых заражений 8 января составлял 68 053 ​​человека.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-10-2021, 11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
1-12-2021, 08:46
Южная Корея сообщает о рекордном количестве ежедневных случаев Covid-19
2-04-2020, 11:24
В Ленобласти тестирование на COVID-19 перевели на дом
13-12-2021, 18:52
Британия борется с «приливной волной» Омикрона
15-05-2013, 08:11
Семейный праздник «Загляните в семейный альбом»
5-12-2021, 12:42
В Норвегии зафиксировали самую массовую вспышку штамма Omicron

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
86
Сегодня, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
0
118
Вчера, 13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
0
217
13-12-2021, 12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
Наверх