Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности из-за всплеска случаев заболевания Covid-19 в Соединенном Королевстве, сообщил CNN в четверг источник в Букингемском дворце.

Согласно источнику, решение носит предупредительный характер, поскольку считается, что обед поставит под угрозу рождественские мероприятия слишком многих людей, если он состоится.

Хотя есть «сожаление» об отмене обеда, добавил источник, есть мнение, что это «правильный поступок» для всех, кого это касается.

Решение было принято после решительных предупреждений главного врача Англии о распространении варианта Омикрон, призывающего людей быть осторожными, чтобы сохранить Рождество.

Профессор Крис Уитти сказал, что люди должны «расставлять приоритеты в том, что для них важно», рассматривая возможность посещения вечеринок и других мероприятий в период Рождества.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, вариант коронавируса Omicron распространяется со скоростью, невиданной с предыдущими вариантами.

А официальные лица в Великобритании говорят, что страна столкнулась с «приливной волной» инфекций от Omicron. Этот сорт стал доминирующим в Лондоне, превзойдя предыдущий вариант Delta.

В понедельник Великобритания сообщила о своей первой смерти от этого варианта, а в среду сообщила о 78 610 новых случаях коронавируса - это самое большое количество ежедневных случаев с начала пандемии.

Предыдущий рекорд ежедневных новых заражений 8 января составлял 68 053 ​​человека.